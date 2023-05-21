В День города, 24 июня, в парке «Арена» пройдет крупный VK-фест. На сцене выступят Эльдар Джарахов, Feduk, Seville из Artik&Asti и Filatov&Karas. Хэдлайнером станет рэпер Баста. Предполагается, что фестивальную площадку посетят 30 тысяч человек.