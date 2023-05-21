Posted Сегодня, 07:26
Published Сегодня, 07:26
Modified Сегодня, 07:29
Updated Сегодня, 07:29
Рабочие завершили исправление недочетов в благоустройства парка «Арена», расположенного около нового ледового дворца спорта на берегу Оби в Ленинском районе Новосибирска. Об этом сообщила вице-мэр Анна Терешкова в социальной сети «ВКонтакте».
«Остались только работы второго этапа, такие, как установка входной зоны, проката, кафе и памп-трека. Вижу, что горожанам не хватает кафе, но эта проблема будет решена к Дню города! Радует, что в Новосибирске появилось новое современное общественное пространство, которое дальше будет развиваться и расти!», - пишет Терешкова.
В День города, 24 июня, в парке «Арена» пройдет крупный VK-фест. На сцене выступят Эльдар Джарахов, Feduk, Seville из Artik&Asti и Filatov&Karas. Хэдлайнером станет рэпер Баста. Предполагается, что фестивальную площадку посетят 30 тысяч человек.