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В Новосибирске завершили благоустройство парка «Арена»

21 мая 2023, 07:26
Фото: аккаунт Анны Терешковой в ВК
Парк "Арена" расположен около нового ЛДС

Вице-мэр Новосибирска Терешкова проверила завершение благоустройства парка «Арена»

В новом парке «Арена» на берегу Оби завершены восстановительные работы, которые потребовались после окончания зимнего сезона

Рабочие завершили исправление недочетов в благоустройства парка «Арена», расположенного около нового ледового дворца спорта на берегу Оби в Ленинском районе Новосибирска. Об этом сообщила вице-мэр Анна Терешкова в социальной сети «ВКонтакте».

«Остались только работы второго этапа, такие, как установка входной зоны, проката, кафе и памп-трека. Вижу, что горожанам не хватает кафе, но эта проблема будет решена к Дню города! Радует, что в Новосибирске появилось новое современное общественное пространство, которое дальше будет развиваться и расти!», - пишет Терешкова.

В День города, 24 июня, в парке «Арена» пройдет крупный VK-фест.  На сцене выступят Эльдар Джарахов, Feduk, Seville из Artik&Asti и Filatov&Karas. Хэдлайнером станет рэпер Баста. Предполагается, что фестивальную площадку посетят 30 тысяч человек.

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#Парк "Арена"#ЛДС#Благоустройство#Город#Новосибирск
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