Новосибирцев шокировали мертвые голуби в фонтане Нарымского сквера

Posted Сегодня, 13:25
Published Сегодня, 13:25
Modified Сегодня, 13:27
Updated Сегодня, 13:27
На опубликованных кадрах заметно, что в фонтане плавают три голубя без признаков жизни. При этом на них нет никаких следов ранений.
Горожане в комментариях предположили, что могло произойти с птицами. Некоторые написали, что голубей убили и выбросили в воду, а другие же уверены, что пернатые умерли собственной смертью:
«Голуби сами туда кинулись. Они садятся в верхнюю чашу и их заливает потоками воды. На моих глазах сегодня один утопился»;
«Хотели утолить жажду, а выбраться не смогли».