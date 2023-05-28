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Published Сегодня, 13:25

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Новосибирцев шокировали мертвые голуби в фонтане Нарымского сквера

28 мая 2023, 13:25
Фото: 1MI
Мертвые голуби лежали в фонтане

Новосибирцев напугали мертвые голуби в фонтане Нарымского сквера

В Новосибирске местные жители увидели мертвых голубей в фонтане Нарымского сквера и рассказали об этом в Telegram-канале «АСТ-54 Black».

На опубликованных кадрах заметно, что в фонтане плавают три голубя без признаков жизни. При этом на них нет никаких следов ранений.

Горожане в комментариях предположили, что могло произойти с птицами. Некоторые написали, что голубей убили и выбросили в воду, а другие же уверены, что пернатые умерли собственной смертью:

«Голуби сами туда кинулись. Они садятся в верхнюю чашу и их заливает потоками воды. На моих глазах сегодня один утопился»;

«Хотели утолить жажду, а выбраться не смогли».

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#Птицы#Голуби#Фонтан#Общество#Город#Новосибирск#Экология#Эмилия Губарева
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