Новые штрафы за карты, животных и шум. Что еще теперь в России вне закона

Также в Госдуме приняли штрафы для владельцев животных за нарушение правил их содержания и за нанесённый ими ущерб. В случае чего, заплатить придется от 1,4 до 30 тысяч рублей. жестокое обращение с животными для граждан утверждены штрафы 5 000-15 000 рублей.