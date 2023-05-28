Новые штрафы за карты, животных и шум. Что еще теперь в России вне закона

Posted Сегодня, 12:28
Published Сегодня, 12:28
Modified Сегодня, 12:30
Updated Сегодня, 12:30
25 мая были приняты поправки в КоАП, которые предусматривают штрафы за распространение карт без новых регионов. Экстремистскими материалами ранее напечатанные карты считаться не будут.
К слову, карты для ЕГЭ по географии тоже заменят. Однако закон вступит в силу только после одобрения Совфедом. Эксперты рекомендуют удалить посты в ВК, где вы репостнули что-то с картой мира, сообщают «Новые известия».
Также в Госдуме приняли штрафы для владельцев животных за нарушение правил их содержания и за нанесённый ими ущерб. В случае чего, заплатить придется от 1,4 до 30 тысяч рублей. жестокое обращение с животными для граждан утверждены штрафы 5 000-15 000 рублей.
Также на 1 000 рублей могут оштрафовать за шум днём в жилых кварталах. В настоящий момент тишину соблюдают россияне с 22 часов вечера до 7 утра.