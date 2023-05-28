atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:28

Published Сегодня, 12:28

Modified Сегодня, 12:30

Updated Сегодня, 12:30

Изображение материала

Новые штрафы за карты, животных и шум. Что еще теперь в России вне закона

28 мая 2023, 12:28
Фото: 1MI
Новые штрафы вводят в России
В России вводят новые штрафы. Изменения коснутся карт, неправильного содержания домашних животных и даже нарушения тишины в светлое время суток.

Депутаты Госдумы РФ вводят новые штрафы, какие и за что?

25 мая были приняты поправки в КоАП, которые предусматривают штрафы за распространение карт без новых регионов. Экстремистскими материалами ранее напечатанные карты считаться не будут.

К слову, карты для ЕГЭ по географии тоже заменят. Однако закон вступит в силу только после одобрения Совфедом. Эксперты рекомендуют удалить посты в ВК, где вы репостнули что-то с картой мира, сообщают «Новые известия».

Также в Госдуме приняли штрафы для владельцев животных за нарушение правил их содержания и за нанесённый ими ущерб. В случае чего, заплатить придется от 1,4 до 30 тысяч рублей. жестокое обращение с животными для граждан утверждены штрафы 5 000-15 000 рублей.

Также на 1 000 рублей могут оштрафовать за шум днём в жилых кварталах. В настоящий момент тишину соблюдают россияне с 22 часов вечера до 7 утра.

Москва любит бедных, любит делать их беднее: почему все стремятся переехать в столицу
Узнать подробнее
#Эмилия Губарева#Штраф#Деньги#Госдума#Общество#Город#Новосибирск
Подпишитесь
В Новосибирске перекроют ул. Ленина и Чаплыгина на лето - ждем транспортный коллапс
26 мая 05:44
Пылевой апокалипсис обрушился на Левобережье Новосибирска
Вчера, 12:18
Дожди зальют Новосибирск в начале новой рабочей недели
Вчера, 11:05
Как пережить отключение горячей воды в Новосибирске: способы помыться без тазиков
Вчера, 02:36
В Новосибирске спасают 13-летнюю девочку с постоянными кровотечениями
Вчера, 10:40
Где получить карту с выгодным кешбэком в самых востребованных категориях?
25 мая 02:00