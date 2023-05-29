Под Новосибирском мужчина выгулял на поводке черную обезьянку

Posted Сегодня, 08:22
Published Сегодня, 08:22
Modified Сегодня, 08:24
Updated Сегодня, 08:24
«Для тех, кто спросит: «Где у нас такое в Новосибирске?». Нигде. Это Кольцово», - написал новосибирец в телеграм-канале Baranovmovie.
На видео хорошо заметно, что происходящее вызвало необычный ажиотаж у прохожих. Обезьянка в памперсе цепляется за различные конструкции и спрыгивает на руки хозяину. Сами прохожие активно снимают все на видео.
Сама запись была опубликована 28 мая. Часто ли проходят такие прогулки, неизвестно.