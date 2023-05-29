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Под Новосибирском мужчина выгулял на поводке черную обезьянку

29 мая 2023, 08:22
Фото: Telegram-канал Baranovmovie
Необычная прогулка заинтересовала прохожих

Под Новосибирском мужчина выгулял на поводке черную обезьянку

В поселке Кольцово мужчина прогуливался по парку с черной обезьянкой на поводке. Видео снял известный блогер Василий Баранов.
«Для тех, кто спросит: «Где у нас такое в Новосибирске?». Нигде. Это Кольцово», - написал новосибирец в телеграм-канале  Baranovmovie.

На видео хорошо заметно, что происходящее вызвало необычный ажиотаж у прохожих.  Обезьянка в памперсе цепляется за различные конструкции и спрыгивает на руки хозяину. Сами прохожие активно снимают все на видео.

Сама запись была опубликована 28 мая. Часто ли проходят такие прогулки, неизвестно.

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#Новосибирская область#Общество#Александр Ляхов#Животные#Блогер#Мессенджер#Соцсети#Видео
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