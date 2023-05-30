Депутату новосибирского ЗакСа Поповцеву грозит три года за мнимое трудоустройство

По версии следствия, Глеб Поповцев фиктивно оформил трудоустройство в качестве своего помощника. Зарплату за человека получал сам новосибирец. Законодательному собранию Новосибирской области мог быть причинен ущерб в размере более 800 тысяч рублей. При этом Глеб Поповцев стал первым депутатом, у которого доказали нарушения при оформлении на работу.