atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:12

Published Сегодня, 13:12

Modified Сегодня, 13:15

Updated Сегодня, 13:15

Изображение материала

Депутату новосибирского ЗакСа Поповцеву грозит три года за мнимое трудоустройство

30 мая 2023, 13:12
Фото: 1MI
Глебу Поповцеву грозит три года за фиктивное трудоустройство

Депутату новосибирского Заксобрания грозит три года за мнимое трудоустройство

Депутат Законодательного собрания Новосибирской области и директор АО СХП «Ярковское» Глеб Поповцев может получить три года колонии. До этого он находился под домашним арестом.

Как сообщает «InfoPro 54», в ходе судебного разбирательства государственный обвинитель потребовал для Глеба Поповцева три года лишения свободы. Ожидается, что парламентарий выступит с последним словом в конце июня.

Депутат новосибирского заксобрания Поповцев останется под арестом еще на 2 месяца
Узнать подробнее

По версии следствия, Глеб Поповцев фиктивно оформил трудоустройство в качестве своего помощника. Зарплату за человека получал сам новосибирец. Законодательному собранию Новосибирской области мог быть причинен ущерб в размере более 800 тысяч рублей. При этом Глеб Поповцев стал первым депутатом, у которого доказали нарушения при оформлении на работу.

Уголовное дело в отношении Глеба Поповцева было возбуждено в ноябре 2021 года. В марте депутата выпустили из-под домашнего ареста.

Экс-депутата из Тогучинского района осудили за немецкую «кислоту»
Узнать подробнее
Читайте также:
Командир батальона «Вега» Андрей Панферов вернулся в Новосибирск из зоны СВО
#Новосибирск#Криминал#Александр Ляхов#Депутат#Депутат Заксобрания#Мошенничество
Подпишитесь
В Новосибирск не поедут: риэлторы о спаде цен на квартиры в Москве после атаки дронов
Сегодня, 10:09
Командир батальона «Вега» Андрей Панферов вернулся в Новосибирск из зоны СВО
Сегодня, 02:26
Сибиряков шокировали бирки для русских на алкоголе в Турции
Сегодня, 09:46
В Новосибирске прекращает работу Гёте-институт и генконсульство Германии
Вчера, 05:27
В Новосибирске панно «Покорители Оби» не признали объектом культурного наследия
Сегодня, 07:54
В Новосибирске запустят прямые рейсы на китайский остров Хайнань
Сегодня, 01:23