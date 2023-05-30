Депутату новосибирского ЗакСа Поповцеву грозит три года за мнимое трудоустройство

Posted Сегодня, 13:12
Published Сегодня, 13:12
Modified Сегодня, 13:15
Updated Сегодня, 13:15
Как сообщает «InfoPro 54», в ходе судебного разбирательства государственный обвинитель потребовал для Глеба Поповцева три года лишения свободы. Ожидается, что парламентарий выступит с последним словом в конце июня.
По версии следствия, Глеб Поповцев фиктивно оформил трудоустройство в качестве своего помощника. Зарплату за человека получал сам новосибирец. Законодательному собранию Новосибирской области мог быть причинен ущерб в размере более 800 тысяч рублей. При этом Глеб Поповцев стал первым депутатом, у которого доказали нарушения при оформлении на работу.
Уголовное дело в отношении Глеба Поповцева было возбуждено в ноябре 2021 года. В марте депутата выпустили из-под домашнего ареста.