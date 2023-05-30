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В Новосибирске завершили поиски 22-летнего парня из Красноярска

30 мая 2023, 03:24
Фото: ЛизаАлерт/ВК
Волонтеры из Новосибирска нашли пропавшего 27 мая 22-летнего Виталия Резакова. Об этом сообщает отряд «ЛизаАлерт».

Спустя три дня парень найден живым. Эту информацию Atas.info подтвердила пресс-секретарь регионального «ЛизаАлерт».

«Крайний раз парень выходил на связь с родными 27 мая. Раньше он никогда не пропадал. Мы начали активный поиск, обзванивали больницы. В итоге, его нашли», - сообщила представитель отряда Ольга Бобкова.

Было известно, что 22-летний сибиряк проживает в Красноярске, а его родные в Новосибирске. Парня искали в двух регионах.

Напомним, в Новосибирске по инициативе главы СКР начнут снова искать 16-летнего подростка, пропавшего 10 лет назад по дороге из школы. Возобновили расследование уголовного дела.

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#Алина Шефер#Поиск#Лиза Алерт#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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