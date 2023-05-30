В Новосибирске завершили поиски 22-летнего парня из Красноярска

Posted Сегодня, 03:24
Published Сегодня, 03:24
Modified Сегодня, 03:28
Updated Сегодня, 03:28
Спустя три дня парень найден живым. Эту информацию Atas.info подтвердила пресс-секретарь регионального «ЛизаАлерт».
«Крайний раз парень выходил на связь с родными 27 мая. Раньше он никогда не пропадал. Мы начали активный поиск, обзванивали больницы. В итоге, его нашли», - сообщила представитель отряда Ольга Бобкова.
Было известно, что 22-летний сибиряк проживает в Красноярске, а его родные в Новосибирске. Парня искали в двух регионах.
Напомним, в Новосибирске по инициативе главы СКР начнут снова искать 16-летнего подростка, пропавшего 10 лет назад по дороге из школы. Возобновили расследование уголовного дела.