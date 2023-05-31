У новосибирской экоактивистки Сергеевой могут отобрать дом за долги по экспертизе

Posted Сегодня, 11:39
Published Сегодня, 11:39
Modified Сегодня, 12:57
Updated Сегодня, 12:57
«Арестовано имущество эко-защитницы Сергеевой за долг по оплате судебной экспертизы по иску о необоснованной приостановке работ на карьере «Кучино», - указано в посте сообщества «Суды общей юрисдикции Новосибирской области» социальной сети «ВКонтакте».
Данное решение является логичным продолжением противостояния экологических активистов Новосибирска с ООО «Старица», длящееся почти десять лет. В 2014 году компания начала разработку в карьере «Кучино» вопреки желанию жителей соседних домов. Их протест сразу же поддержали общественники.
В 2020 году началось судебное разбирательство по групповому иску от экологических активистов Анастасии Сергеевой, Галины Бурсяниной, Ирины Зуевой и Надежды Худяковой. Его целью являлось оспорить выдачу лицензии от Министерства природы и экологии Новосибирской области ООО «Старица» на разработку карьера «Кучино». Однако суд не нашел никаких нарушений в документации.
После череды процессов в декабре 2020 года ООО «Старица» было запрещено добывать песок в карьере из-за нарушения конституционных прав граждан. После встречной апелляции борьбу продолжила только Анастасия Сергеева. Активистке удалось добиться проведения экспертизы от регионального Роспотребнадзора, которая не нашла никаких нарушений. В итоге сибирячка полностью проиграла суд и осталась должна свыше ста тысяч рублей за экспертизу и работу юристов.
На данный момент Анастасии Сергеевой удалось погасить только часть долга в размере 40 тысяч рублей. Если активистке не удастся оплатить оставшиеся 70 тысяч, дом с земельным участком продадут с аукциона.