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У новосибирской экоактивистки Сергеевой могут отобрать дом за долги по экспертизе

31 мая 2023, 11:39
Фото: Управление судебного департамента Новосибирской области
Активистке не удалось отстоять песчаный карьер

В Новосибирске арестован дом защитницы Кучино Сергеевой за долги по экспертизе

В Новосибирске арестовано имущество экоактивистки Анастасии Сергеевой. Общественница не смогла оплатить долг в размере 79 тысяч рублей за проведенную судебную экспертизу.
«Арестовано имущество эко-защитницы Сергеевой за долг по оплате судебной экспертизы по иску о необоснованной приостановке работ на карьере «Кучино», - указано в посте сообщества «Суды общей юрисдикции Новосибирской области» социальной сети «ВКонтакте».

Данное решение является логичным продолжением противостояния экологических активистов Новосибирска с ООО «Старица», длящееся почти десять лет. В 2014 году компания начала разработку в карьере «Кучино» вопреки желанию жителей соседних домов. Их протест сразу же поддержали общественники.

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В 2020 году началось судебное разбирательство по групповому иску от экологических активистов Анастасии Сергеевой, Галины Бурсяниной, Ирины Зуевой и Надежды Худяковой. Его целью являлось оспорить выдачу лицензии от Министерства природы и экологии Новосибирской области ООО «Старица» на разработку карьера «Кучино». Однако суд не нашел никаких нарушений в документации.

После череды процессов в декабре 2020 года ООО «Старица» было запрещено добывать песок в карьере из-за нарушения конституционных прав граждан. После встречной апелляции борьбу продолжила только Анастасия Сергеева. Активистке удалось добиться проведения экспертизы от регионального Роспотребнадзора, которая не нашла никаких нарушений. В итоге сибирячка полностью проиграла суд и осталась должна свыше ста тысяч рублей за экспертизу и работу юристов.

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На данный момент Анастасии Сергеевой удалось погасить только часть долга в размере 40 тысяч рублей. Если активистке не удастся оплатить оставшиеся 70 тысяч, дом с земельным участком продадут с аукциона.

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#Новосибирск#Экология#Александр Ляхов#Активисты#Суд#Долг
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