У новосибирской экоактивистки Сергеевой могут отобрать дом за долги по экспертизе

После череды процессов в декабре 2020 года ООО «Старица» было запрещено добывать песок в карьере из-за нарушения конституционных прав граждан. После встречной апелляции борьбу продолжила только Анастасия Сергеева. Активистке удалось добиться проведения экспертизы от регионального Роспотребнадзора, которая не нашла никаких нарушений. В итоге сибирячка полностью проиграла суд и осталась должна свыше ста тысяч рублей за экспертизу и работу юристов.