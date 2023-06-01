Комплексная программа «Школьные маршруты» сделает безопасными дороги в школы

«Подходы и подъезды к школам – это проблема общая. Не надо проводить глубокий анализ, достаточно проехать по территории Новосибирска и увидеть, что опасные места у школ, детских садов, школ искусств, центров допобразования – проблема многочисленная. О разработке проекта программы «Школьные маршруты» мне рассказали депутаты Горсовета Новосибирска и просили её поддержать. Я отреагировал на эту просьбу, сегодня, в День защиты детей, мы встретились и обсудили, что это за программа и в чём нужна поддержка, — отметил Андрей Травников. — Наверное, неправильным, несправедливым будет подход «А давайте все проблемы, которые в городе накопились за предыдущие годы переложим на плечи губернатора. Пусть он занимается ликвидацией заброшенных строек, восстановлением заборов, закрытием опасных приямков». Напоминаю, что это непосредственные полномочия города и вообще, я всегда считал, что это прямая обязанность городских районов.