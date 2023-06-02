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Командир новосибирского отряда «Вега» Панферов принял в отряд таксу по кличке Степан

2 июня 2023, 02:58
Фото: 1MI
Такса потеряла свою хозяйку
Глава новосибирского батальона «Вега» Андрей Панферов приютил бездомную таксу в зоне СВО.

Командир отряда «Вега» Андрей Панферов принял в свой отряд бездомную собаку по кличке Степан. Это произошло в зоне СВО. Некоторые местные жители сообщили о том, что хозяйка собаки была учителем русского языка на Украине и многодетной матерью, а её питомец пострадал от злодейских рук, пишет Сиб.фм.

Андрей Панферов дал бойцу кличку Степан и он стал его товарищем по работе. Собака изучила все команды и без проблем выполняет приказы командира. Интересно, что на совещаниях с другими командирами, Степан часто занимает самое выгодное место на диване и слушает офицеров.

Скоро командир «Веги» передаст свои полномочия другому командиру и вернётся к выполнению должности первого вице-спикера регионального парламента. Но Степан будет продолжать служить в отряде «Вега».

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#Эмилия Губарева#Андрей Панферов#Животные#Собака#Зона СВО#Общество#Новосибирск#Спецоперация
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