Командир новосибирского отряда «Вега» Панферов принял в отряд таксу по кличке Степан

Андрей Панферов дал бойцу кличку Степан и он стал его товарищем по работе. Собака изучила все команды и без проблем выполняет приказы командира. Интересно, что на совещаниях с другими командирами, Степан часто занимает самое выгодное место на диване и слушает офицеров.