Командир новосибирского отряда «Вега» Панферов принял в отряд таксу по кличке Степан

Posted Сегодня, 02:58
Published Сегодня, 02:58
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Updated Сегодня, 03:00
Командир отряда «Вега» Андрей Панферов принял в свой отряд бездомную собаку по кличке Степан. Это произошло в зоне СВО. Некоторые местные жители сообщили о том, что хозяйка собаки была учителем русского языка на Украине и многодетной матерью, а её питомец пострадал от злодейских рук, пишет Сиб.фм.
Андрей Панферов дал бойцу кличку Степан и он стал его товарищем по работе. Собака изучила все команды и без проблем выполняет приказы командира. Интересно, что на совещаниях с другими командирами, Степан часто занимает самое выгодное место на диване и слушает офицеров.
Скоро командир «Веги» передаст свои полномочия другому командиру и вернётся к выполнению должности первого вице-спикера регионального парламента. Но Степан будет продолжать служить в отряде «Вега».