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Мэр Новосибирска получил представление прокуратуры из-за аукциона на развитие участка

2 июня 2023, 03:37
Фото: 2ГИС
Мэра Новосибирска Анатолия Локтя могут наказать за нарушения при проведении торгов на развитие территории возле «Локомотив Арены». Прокуратура вынесла ему представление.

Напомним, недавно власти за 60 млн рублей продали участок земли около волейбольной арены. Владелец должен будет снести там частные дома и обустроить территорию.

Прокуратура посчитала, что мэрия нарушила градостроительное законодательство. Также конкурс был так устроен, что не позволил другим участникам перебить цену на право заключения договора о КРТ.

Локтю вынесли представление. Материалы отдали на рассмотрение в СУ СКР региона.

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#Алина Шефер#Прокуратура#Мэр#Аукцион#Город#Новосибирск#Новосибирская область
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