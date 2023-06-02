Мэр Новосибирска получил представление прокуратуры из-за аукциона на развитие участка

Posted Сегодня, 03:37
Published Сегодня, 03:37
Modified Сегодня, 03:39
Updated Сегодня, 03:39
Напомним, недавно власти за 60 млн рублей продали участок земли около волейбольной арены. Владелец должен будет снести там частные дома и обустроить территорию.
Прокуратура посчитала, что мэрия нарушила градостроительное законодательство. Также конкурс был так устроен, что не позволил другим участникам перебить цену на право заключения договора о КРТ.
Локтю вынесли представление. Материалы отдали на рассмотрение в СУ СКР региона.