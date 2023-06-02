Новосибирец уплатит 100 тысяч рублей за наезд на пристава

Posted Сегодня, 14:17
Published Сегодня, 14:17
Modified Сегодня, 14:18
Updated Сегодня, 14:18
«02 июня 2023 года постановлен приговор по уголовному делу в отношении Балдаева Александра Владимировича, 1970 года рождения. Подсудимый полностью признал себя виновным. По приговору Балдаеву А.В. назначено наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей», — указано на сайте Заельцовского районного суда.
Инцидент произошел 13 января. Мужчина увидел судебных приставов, приближающихся к его жилищу для исполнения своих прямых обязанностей, намеренно сбил автомобилем одну из сотрудниц. При этом машина принадлежала супруге новосибирца и приставы уже наложили арест на транспортное средство. Во время наезда женщина испытала физическую боль.
Во время разбирательства суд учел положительные характеристики Александра Бадаева, а также наличие грамот за общественную и благотворительную деятельность.