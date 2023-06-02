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Новосибирец уплатит 100 тысяч рублей за наезд на пристава

2 июня 2023, 14:17
Фото: 1MI
Мужчина сбил судебного пристава

В Новосирске мужчина уплатит 100 тысяч рублей за сбитого пристава

В Новосибирске вынесли приговор по факту насилия в отношении представителя власти. Мужчина намеренно сбил судебного пристава.
«02 июня 2023 года постановлен приговор по уголовному делу в отношении Балдаева Александра Владимировича, 1970 года рождения. Подсудимый полностью признал себя виновным. По приговору Балдаеву А.В. назначено наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей», — указано на сайте Заельцовского районного суда.
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Инцидент произошел 13 января. Мужчина увидел судебных приставов, приближающихся к его жилищу для исполнения своих прямых обязанностей, намеренно сбил автомобилем одну из сотрудниц. При этом машина принадлежала супруге новосибирца и приставы уже наложили арест на транспортное средство. Во время наезда женщина испытала физическую боль.

Во время разбирательства суд учел положительные характеристики Александра Бадаева, а также наличие грамот за общественную и благотворительную деятельность.

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#Новосибирск#Происшествия#Александр Ляхов#Суд#Штраф#Приставы
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