Новосибирец уплатит 100 тысяч рублей за наезд на пристава

Инцидент произошел 13 января. Мужчина увидел судебных приставов, приближающихся к его жилищу для исполнения своих прямых обязанностей, намеренно сбил автомобилем одну из сотрудниц. При этом машина принадлежала супруге новосибирца и приставы уже наложили арест на транспортное средство. Во время наезда женщина испытала физическую боль.