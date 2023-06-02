По поручению Губернатора в детской больнице № 3 в Новосибирске проведен капремонт

Ремонт проведен по утвержденной Правительством региона госпрограмме за счет областного бюджета. Изменения видны уже на входе: увеличилась пропускная способность приемного покоя — стало больше боксов, в том числе мельцеровских, с отдельным входом с улицы и собственной системой вентиляции — для первичного обследования и оформления детей с подозрением на карантинные инфекции. Теперь одновременно медики могут принимать не 8, а 11 пациентов. Помимо перепланировки в приемном отделении заменили все коммуникации — от электропроводки до пожарной сигнализации.