В православной традиции принято украшать храмы веточками березы и свежей зеленью в память о событии на горе Сион. Сначала служится общая литургия, а затем совершается специальная вечеря с пением стихиров о прославлении Святого Духа. В конце священник читает три коленопреклоненные молитвы о Церкви, спасении молящихся и упокоении всех душ (даже «во аде пребывающих»). Именно в этот день завершается пасхальный период.