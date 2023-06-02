Posted Сегодня, 13:35
Published Сегодня, 13:35
Modified Сегодня, 13:35
Updated Сегодня, 13:35
В Троицу вспоминают событие, описанное в Деяниях Апостолов. Ученики Христа были собраны в Иерусалиме в доме на горе Сион (Сионской Горнице). Когда апостолы собрались вместе, то ощутили сошествие на них Духа Святого, предсказанное Иисусом Христом.
Благодаря этому воздействию они получили возможность проповедовать людям Евангелие и саму суть учения распятого и воскресшего Сына Божьего. Также апостолы ощутили влияние триединого Бога: Отца, Сына и Духа Святого.
«Внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать…..
Петр же, став с одиннадцатью, возвысил голос свой и возгласил им: мужи Иудейские, и все живущие в Иерусалиме! сие да будет вам известно, и внимайте словам моим: они не пьяны, как вы думаете, ибо теперь третий час дня; но это есть предреченное пророком Иоилем:
И будет в последние дни, говорит Бог, излию от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши; и юноши ваши будут видеть видения, и старцы ваши сновидениями вразумляемы будут. И на рабов Моих и на рабынь Моих в те дни излию от Духа Моего, и будут пророчествовать» (Деян 2:2-4 ; Деян 2: 14-18).
Этот день имеет особое значение для всех христиан, поскольку с данного момента, по сути, начала жить и действовать Церковь Христова. После сошествия Духа Святого как апостолам, так и христианам открылось истинная суть как Бога, так и церкви как духовного объединения верующих.
Поскольку событие произошло на пятидесятый день после Пасхи, праздник иногда называют Пятидесятницей. В 2023 году праздник приходится на субботу, 3 июня. Верующим желательно уже с вечера пятницы готовиться к походу в храм и очистить душу.
В православной традиции принято украшать храмы веточками березы и свежей зеленью в память о событии на горе Сион. Сначала служится общая литургия, а затем совершается специальная вечеря с пением стихиров о прославлении Святого Духа. В конце священник читает три коленопреклоненные молитвы о Церкви, спасении молящихся и упокоении всех душ (даже «во аде пребывающих»). Именно в этот день завершается пасхальный период.
После похода в храм можно собрать гостей за праздничным столом, чтобы еще раз порадоваться Троице. Также в этот день необходимо съездить на кладбище и прибраться на могилах близких. В Троицын день запрещено злиться, ругаться, а также заниматься любым физическим трудом (кроме самых необходимых вещей).