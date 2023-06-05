«Хотела д*мом плеснуть»: Пригожин прокомментировал флаг Украины на балконе сибирячки

Posted Сегодня, 12:28
Published Сегодня, 12:28
Modified Сегодня, 12:30
Updated Сегодня, 12:30
«Да, это плохо. Но ведь губернатор Петербурга и высокие чиновники тоже выступали на фоне флага Украины», — сообщает слова Евгения Пригожина пресс-служба.
Флаг Украины заметили на балконе жилого дома возле станции «Сеятель» в начале мая. Его вывесила шестидесятилетняя пенсионерка в качестве протеста. Правоохранительным органам женщина не открыла дверь
Бизнесмен отметил, что поступок женщины может быть не связан с противодействием специальной военной операции и поддержкой Украины. Такой акцией сибирячка могла «д*мом в лицо плеснуть», чтобы законы выполнялись всеми без исключения.
«Двойные стандарты. Ей нельзя, а в Петербурге можно. Тем более, что тут флаг лишь на балконе, а здесь на всю Россию трясут», — заявил Евгений Пригожин.
До этого в Сети появилось видео с флагом Украины на флагштоке у Таврического дворца в Санкт-Петербурге. Он мелькал за спиной губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова и главы Совета Федерации Валентины Матвиенко во время выступления на Межпарламентской ассамблее стран СНГ в апреле нынешнего года.
Позже чиновники объяснились, заявив, что ассамблею принимал именно Санкт-Петербург. Украина формально является ее участником, поэтому флаг пока убирать не будут. Официальных заявлений от Киева о выходе из организации не поступало.