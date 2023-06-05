«Хотела д*мом плеснуть»: Пригожин прокомментировал флаг Украины на балконе сибирячки

До этого в Сети появилось видео с флагом Украины на флагштоке у Таврического дворца в Санкт-Петербурге. Он мелькал за спиной губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова и главы Совета Федерации Валентины Матвиенко во время выступления на Межпарламентской ассамблее стран СНГ в апреле нынешнего года.