atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:00

Published Сегодня, 03:00

Modified Сегодня, 03:02

Updated Сегодня, 03:02

Изображение материала

«Превращают жизнь в сущий ад!»: новосибирцы жалуются Травникову и Локтю на мигрантов

5 июня 2023, 03:00
Фото: atas.info
Новосибирцы жалуются, что мигранты якобы делают их жизнь невыносимой

В Новосибирске жители Хилокской пожаловались Травникову и Локтю на мигрантов

Жители улицы Хилокской в Новосибирске опубликовали открытое письмо к властям региона и города и главе СКР Бастрыкину: горожане жалуются на соседство с мигрантами.

Жители улицы Хилокской в Новосибирске опубликовали открытое обращение к властям региона и главе СКР Александру Бастрыкину. Они возмущены соседством с мигрантами, которое якобы является причиной экологической катастрофы и криминальной обстановки на их территории.

Жители жалуются на постоянные драки с участием мигрантов, торгующих нелегально во дворах домов и угрозы физического насилия. Тем не менее, все обращения к различным инстанциям не привели к должному результату, даже после вмешательства главы СК РФ Бастрыкина, сообщают новосибирцы.

В заключении письма жители попросили губернатора области Андрея Травникова и мэра Анатолия Локтя приехать лично на Хилокскую, чтобы оценить ситуацию и разработать меры для ее исправления. Сделанная ими просьба не направлена на провоцирование межнационального конфликта, а на соблюдение их законных прав.

«Все наши претензии направлены только на тех граждан, которые нарушают закон, относятся без уважения к местному населению, нашей культуре и духовным ценностям. Даже более того, своей основной проблемой мы считаем бездействие и попустительство властей города, благодаря чему, некоторые приезжие и чувствуют свою безнаказанность и вседозволенность, чем и превращают жизнь граждан улицы Хилокская в сущий ад!», — говорится в посте активистов в ВК-группе «Хилокский жилмассив: welcom to ГЕТТО!».
«МЖК не для русских»: очередная драка с мигрантами возмутила новосибирцев
Узнать подробнее
Читайте также:
Новосибирец вступился за подравшихся мигрантов - скандал в соцсетяхСамые громкие случаи драк мигрантов в Новосибирске
#Эмилия Губарева#Мигрант#Мигранты#Хилокский рынок#Травников#Локоть#Жалоба#Общество#Город#Новосибирск
Подпишитесь
Тонули и падали: как прошли адовые выходные в Новосибирске
Сегодня, 05:05
Мусорный полигон загорелся в Татарском районе Новосибирской области
Сегодня, 03:22
Массовая драка завязалась на пляже у Юго-Западного котлована в Новосибирске
Сегодня, 01:11
Жара +39 градусов нагрянула в Новосибирске: названы способы защиты от перегревов
Вчера, 02:23
Глава ЧВК «Вагнер» планирует открыть в Новосибирске школу военных журналистов
3 июня 16:16