«Превращают жизнь в сущий ад!»: новосибирцы жалуются Травникову и Локтю на мигрантов

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Жители улицы Хилокской в Новосибирске опубликовали открытое обращение к властям региона и главе СКР Александру Бастрыкину. Они возмущены соседством с мигрантами, которое якобы является причиной экологической катастрофы и криминальной обстановки на их территории.
Жители жалуются на постоянные драки с участием мигрантов, торгующих нелегально во дворах домов и угрозы физического насилия. Тем не менее, все обращения к различным инстанциям не привели к должному результату, даже после вмешательства главы СК РФ Бастрыкина, сообщают новосибирцы.
В заключении письма жители попросили губернатора области Андрея Травникова и мэра Анатолия Локтя приехать лично на Хилокскую, чтобы оценить ситуацию и разработать меры для ее исправления. Сделанная ими просьба не направлена на провоцирование межнационального конфликта, а на соблюдение их законных прав.
«Все наши претензии направлены только на тех граждан, которые нарушают закон, относятся без уважения к местному населению, нашей культуре и духовным ценностям. Даже более того, своей основной проблемой мы считаем бездействие и попустительство властей города, благодаря чему, некоторые приезжие и чувствуют свою безнаказанность и вседозволенность, чем и превращают жизнь граждан улицы Хилокская в сущий ад!», — говорится в посте активистов в ВК-группе «Хилокский жилмассив: welcom to ГЕТТО!».