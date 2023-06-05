«Превращают жизнь в сущий ад!»: новосибирцы жалуются Травникову и Локтю на мигрантов

Жители жалуются на постоянные драки с участием мигрантов, торгующих нелегально во дворах домов и угрозы физического насилия. Тем не менее, все обращения к различным инстанциям не привели к должному результату, даже после вмешательства главы СК РФ Бастрыкина, сообщают новосибирцы.