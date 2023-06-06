Авария на Каховской ГЭС в Херсоне: что известно и чем опасно

Каховская гидроэлектростанция имени П. С. Непорожнего является частью каскада ГЭС на реке Днепр, созданного в середине 1970-х годов. В своей работе Каховская ГЭС обеспечивает годовое регулирование стока Днепра для питания электроэнергией, орошения и водоснабжения засушливых районов юга Украины и навигацию от Херсонской до Запорожской областей. Сама станция расположена в Херсонской области, в пяти километрах от Новой Каховки.