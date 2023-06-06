Авария на Каховской ГЭС в Херсоне: что известно и чем опасно

Posted Сегодня, 08:11
Published Сегодня, 08:11
Modified Сегодня, 08:13
Updated Сегодня, 08:13
Как сообщают «Новые Известия» со ссылкой на мэра Новой Каховки Владимира Леонтьева, повреждение задвижек привело к неконтролируемому сбросу воды вниз по течению Днепра. В результате обстрелов разрушены одиннадцать из двадцати восьми пролетов, уровень подъема воды достиг пяти метров.
Под угрозой подтопления находятся 300 домов в селе Корсунка и поселке Днепряны. Сейчас местных жителей уже эвакуируют автобусами во избежание обострения чрезвычайной ситуации.
При этом прямой угрозы гибели города нет, но вода уже затопила канализационные станции и разрушила часть линий электропередач. Для ликвидации последствий аварии создана чрезвычайная комиссия. Ожидается, что уровень воды придет в норму только спустя 72 часа.
Вода с Каховской ГЭС начала двигаться в сторону Казанского и Переславского островов. Авария может привести не только к перебоям с доставкой чистой воды на Крымский полуостров, но и крупнейшей экологической катастрофе.
В связи с ЧС в Херсонской области создан оперативный штаб во главе с временно исполняющим обязанности главы региона Владимиром Сальдо. В Новую Каховку направлена оперативная группа спасателей МЧС.
На данный момент угрозы для Запорожской АЭС нет, за ситуацией следят эксперты МАГАТЭ. Также выбросы воды не повлияют на орошение сельскохозяйственных земель Херсона. Тем не менее, мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев уже назвал произошедшее террористическим актом и катастрофой, «созданной властями Украины».
Каховская гидроэлектростанция имени П. С. Непорожнего является частью каскада ГЭС на реке Днепр, созданного в середине 1970-х годов. В своей работе Каховская ГЭС обеспечивает годовое регулирование стока Днепра для питания электроэнергией, орошения и водоснабжения засушливых районов юга Украины и навигацию от Херсонской до Запорожской областей. Сама станция расположена в Херсонской области, в пяти километрах от Новой Каховки.