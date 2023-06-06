Новосибирский «Тинькофф» уплатит штраф за разглашение тайны клиента

Posted Сегодня, 10:48
Published Сегодня, 10:48
Modified Сегодня, 10:50
Updated Сегодня, 10:50
«Клиент АО „Тинькофф Банк“ сообщил, что не давал согласия на взаимодействия с третьим лицом при возврате его просроченной задолженности. Таким образом звонивший сотрудник разгласил банковскую тайну», — говорится в соответствующем посте паблика «Суды общей юрисдикции Новосибирска» социальной сети «ВКонтакте».
Новосибирец не смог вовремя внести платеж по кредитной карте. Спустя две недели, так и не дождавшись денег, сотрудник банка позвонил на номер его брата и сообщил о задолженности родственника. При этом клиент не давал согласия на работу с родственниками, знакомыми и иными лицами при возникновении проблем по оплате кредита.
В итоге Железнодорожный районный суд Новосибирска посчитал, что были нарушены законные права должника. АО «Тинькофф Банк» привлекли к административной ответственности и обязали уплатить штраф в размере 70 тысяч рублей.