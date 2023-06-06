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Новосибирский «Тинькофф» уплатит штраф за разглашение тайны клиента

6 июня 2023, 10:48
Фото: 1MI
Суд защитил права должника

В Новосибирске «Тинькофф» оштрафовали за нарушение тайны клиента

В Новосибирской области суд поддержал постановление судебных приставов о нарушении отделением «Тинькофф Банк» банковской тайны. Финансовая организация воспользовалась данными клиента без его ведома.
«Клиент АО „Тинькофф Банк“ сообщил, что не давал согласия на взаимодействия с третьим лицом при возврате его просроченной задолженности. Таким образом звонивший сотрудник разгласил банковскую тайну», — говорится в соответствующем посте паблика «Суды общей юрисдикции Новосибирска» социальной сети «ВКонтакте».
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Новосибирец не смог вовремя внести платеж по кредитной карте. Спустя две недели, так и не дождавшись денег, сотрудник банка позвонил на номер его брата и сообщил о задолженности родственника. При этом клиент не давал согласия на работу с родственниками, знакомыми и иными лицами при возникновении проблем по оплате кредита.

В итоге Железнодорожный районный суд Новосибирска посчитал, что были нарушены законные права должника. АО «Тинькофф Банк» привлекли к административной ответственности и обязали уплатить штраф в размере 70 тысяч рублей.

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#Новосибирск#Происшествия#Александр Ляхов#Суд#Банк#Кредиты#Штраф
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