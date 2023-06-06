Новосибирский «Тинькофф» уплатит штраф за разглашение тайны клиента

Новосибирец не смог вовремя внести платеж по кредитной карте. Спустя две недели, так и не дождавшись денег, сотрудник банка позвонил на номер его брата и сообщил о задолженности родственника. При этом клиент не давал согласия на работу с родственниками, знакомыми и иными лицами при возникновении проблем по оплате кредита.