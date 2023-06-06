Тело мужчины с огнестрельным ранением нашли в Новосибирске — что произошло

Posted Сегодня, 01:14
Published Сегодня, 01:14
Modified Сегодня, 01:16
Updated Сегодня, 01:16
Инцидент произошел 5 июня. Тело мужчины лежало на улице, в районе дома № 125 на улице Широкой. Об этом передает Telegram-канал «АСТ Black».
Кадры с места происшествия показывают мужчину без футболки, лежащего на асфальте. Рядом с ним найдено ружье.
В комментариях к этой новости пользователи оставляют соболезнования близким погибшего. На данный момент полиция занимается расследованием инцидента.
Напомним, ранее мы писали о том, что поиски 91-летней пенсионерки в Новосибирской области завершились трагедией. Где и при каких обстоятельствах нашли женщину, неизвестно.