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Тело мужчины с огнестрельным ранением нашли в Новосибирске — что произошло

6 июня 2023, 01:14
Фото: 1MI
Мужчина погиб при неизвестных обстоятельствах

В Новосибирске на Широкой было найдено тело мужчины с огнестрельным ранением

Мертвый мужчина с огнестрельным ранением был найден на асфальте в Ленинском районе Новосибирска, о чем сообщают местные Telegram-каналы.

Инцидент произошел 5 июня. Тело мужчины лежало на улице, в районе дома № 125 на улице Широкой. Об этом передает Telegram-канал «АСТ Black».

Кадры с места происшествия показывают мужчину без футболки, лежащего на асфальте. Рядом с ним найдено ружье.

В комментариях к этой новости пользователи оставляют соболезнования близким погибшего. На данный момент полиция занимается расследованием инцидента.

Напомним, ранее мы писали о том, что поиски 91-летней пенсионерки в Новосибирской области завершились трагедией. Где и при каких обстоятельствах нашли женщину, неизвестно.

В Новосибирской области завершились трагедией поиски 91-летней пенсионерки
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#Эмилия Губарева#Погиб#Общество#Город#Новосибирск#18+
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