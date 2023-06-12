В Новосибирске снесли все дома на Пушкина после дня рождения поэта

Люди, которые проживали на улице Пушкина, предпочли не сообщать, кто выкупил землю и зачем. Infopro54 запросит информацию у местных властей, чтобы узнать, что произошло с этой улицей после ее реконструкции. Может быть новые объекты получат другой адрес.