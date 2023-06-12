atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:19

Published Сегодня, 13:19

Modified Сегодня, 13:21

Updated Сегодня, 13:21

Изображение материала

В Новосибирске снесли все дома на Пушкина после дня рождения поэта

12 июня 2023, 13:19
Фото: 1MI
Дома снесли на улице Пушкина
Недавно в Центральном районе Новосибирска было снесено все жилье на улице Пушкина. Техника прибыла накануне и сломала все здания.

В этой части города было всего шесть жилых домов, которые принадлежали частным собственникам. По какой причине было решено это сделать и для чего будет использоваться данная площадка — не ясно.

Люди, которые проживали на улице Пушкина, предпочли не сообщать, кто выкупил землю и зачем. Infopro54 запросит информацию у местных властей, чтобы узнать, что произошло с этой улицей после ее реконструкции. Может быть новые объекты получат другой адрес.

Депутат городского совета Новосибирска Сергей Бондаренко отметил, что на улице Пушкина имеется сквер, указатель, который свидетельствует о значимости этой улицы с точки зрения истории города.

Напомним, что 6 июня в России является днем русского языка и днем рождения Александра Пушкина. В этот день в метро Новосибирска можно было оплатить проезд стихами известных поэтов страны. Также были проведены праздничные мероприятия в сквере Пушкина.

Потоп в Нижней Ельцовке: в Новосибирске затопило дома из-за сломанного гидранта
Узнать подробнее
Читайте также:
Московские УК захватывают дома в Новосибирске: зачем им это нужно
#Эмилия Губарева#Дом#Жилой дом#Пушкин#Общество#Город#Новосибирск#Снос
Подпишитесь
Блогерка из Кыштовки набрала миллионы подписчиков на деревенском кринже
9 июня 04:44
Из-за паводка на Алтае перекрыты дороги: Бия и Катунь вышли из берегов
10 июня 08:22
Жара возвращается в Новосибирск в конце длинных выходных
10 июня 02:30
«Не скрываю своего возмущения!» — Травников о баннере с бойцом СВО на куче мусора
Вчера, 03:17
Пьяный лихач за рулем уходил от преследования через детскую площадку
Вчера, 02:37
Рейтинг локальных вузов Сибирского региона 2023 — какие университеты вошли в топ
8 июня 08:56