В Новосибирске снесли все дома на Пушкина после дня рождения поэта

Posted Сегодня, 13:19
Published Сегодня, 13:19
Modified Сегодня, 13:21
Updated Сегодня, 13:21
В этой части города было всего шесть жилых домов, которые принадлежали частным собственникам. По какой причине было решено это сделать и для чего будет использоваться данная площадка — не ясно.
Люди, которые проживали на улице Пушкина, предпочли не сообщать, кто выкупил землю и зачем. Infopro54 запросит информацию у местных властей, чтобы узнать, что произошло с этой улицей после ее реконструкции. Может быть новые объекты получат другой адрес.
Депутат городского совета Новосибирска Сергей Бондаренко отметил, что на улице Пушкина имеется сквер, указатель, который свидетельствует о значимости этой улицы с точки зрения истории города.
Напомним, что 6 июня в России является днем русского языка и днем рождения Александра Пушкина. В этот день в метро Новосибирска можно было оплатить проезд стихами известных поэтов страны. Также были проведены праздничные мероприятия в сквере Пушкина.