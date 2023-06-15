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Названы шокирующие подробности гибели мальчика в бассейне сауны в Новосибирске

15 июня 2023, 05:44
Фото: СУ СК по НСО
Ребенок погиб
10-летний мальчик погиб в бассейне сауны в Новосибирске: он был на дне рождении без присмотра своих родителей. Его тело нашли на дне бассейна, о чем ранее сообщили в СУ СК по НСО.

Предполагается, что причина такой несчастной случайности — самочувствие мальчика: ему якобы стало плохо и он захлебнулся рвотными массами в бассейне, однако это не официальная версия.

Согласно данным очевидцев, в тот день в сауне отмечался детский день рождения, а утонувший мальчик был одним из гостей, за которым присматривали родители именинника. Как пишет «Сиб.фм», трагедия произошла в сайне «Майми БиС» и алкогольной вечеринки там не было.

В заведении было указано, что для детей доступ в бассейн был только в сопровождении взрослых. Кроме того, на сайте комплекса сообщается, что номера саун рассчитаны только на взрослую аудиторию, следовательно, если родители решат привести своих детей, то они должны осознавать, что несут за них полную ответственность.

Отметим, что ранее в этой сауне также произошла трагедия, когда в бассейне утонул двухлетний ребенок. В этом случае маленький мальчик попал в воду и утонул, находясь без присмотра взрослых.

10-летний мальчик утонул в бассейне сауны Новосибирска — подробности трагедии
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В Новосибирске утонувший в бассейне 10-летний мальчик был в сауне без родителей
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#Эмилия Губарева#Дети#Погиб#18+#Новосибирск
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