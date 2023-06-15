Названы шокирующие подробности гибели мальчика в бассейне сауны в Новосибирске

В заведении было указано, что для детей доступ в бассейн был только в сопровождении взрослых. Кроме того, на сайте комплекса сообщается, что номера саун рассчитаны только на взрослую аудиторию, следовательно, если родители решат привести своих детей, то они должны осознавать, что несут за них полную ответственность.