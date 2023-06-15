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В Новосибирске утонувший в бассейне 10-летний мальчик был в сауне без родителей

15 июня 2023, 02:53
Фото: 1MI
Ребенок утонул
Ребенок утонул в бассейне сауны в Новосибирске: мальчик был на дне рождении без присмотра своих родителей, о чем сообщают Telegram-каналы.

10-летний мальчик погиб в одной из саун Октябрьского района в Новосибирске. Его нашли утонувшим в бассейне заведения. Ребенок был приглашен на день рождения своего друга, но его родителей не было вместе с ним в сауне.

За мальчиком присматривали родственники именинника, сообщает Telegram-канал «Экстренный Новосибирск». Трагедия произошла на улице Никитина.

Сотрудники следственного комитета провели осмотр места происшествия и теперь выясняют все обстоятельства произошедшего. Проводится экспертиза для установления причин гибели ребенка.

В настоящее время прокуроры Октябрьского района также проводят проверку, чтобы определить, соблюдали ли сотрудники сауны правила безопасности и что привело к этой трагедии.

10-летний мальчик утонул в бассейне сауны Новосибирска — подробности трагедии
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