В Новосибирске утонувший в бассейне 10-летний мальчик был в сауне без родителей

Posted Сегодня, 02:53
Published Сегодня, 02:53
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10-летний мальчик погиб в одной из саун Октябрьского района в Новосибирске. Его нашли утонувшим в бассейне заведения. Ребенок был приглашен на день рождения своего друга, но его родителей не было вместе с ним в сауне.
За мальчиком присматривали родственники именинника, сообщает Telegram-канал «Экстренный Новосибирск». Трагедия произошла на улице Никитина.
Сотрудники следственного комитета провели осмотр места происшествия и теперь выясняют все обстоятельства произошедшего. Проводится экспертиза для установления причин гибели ребенка.
В настоящее время прокуроры Октябрьского района также проводят проверку, чтобы определить, соблюдали ли сотрудники сауны правила безопасности и что привело к этой трагедии.