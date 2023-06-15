Появилось фото с места гибели утонувшего в бассейне сауны мальчика в Новосибирске

Posted Сегодня, 02:23
Published Сегодня, 02:23
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Updated Сегодня, 02:25
14 июня в одной из саун Октябрьского района Новосибирска произошла трагедия, связанная с гибелью 10-летнего мальчика. Взрослые отдыхали, а ребёнок утонул в бассейне.
Следователи проводят доследственную проверку и опрашивают участников инцидента, чтобы установить все обстоятельства. Назначена судебно-медицинская экспертиза по делу, чтобы выявить, что стало причиной смерти ребёнка.
Прокуратура Октябрьского района также проводит проверку на предмет того, были ли услуги сауны безопасными и были ли приняты должные меры для предотвращения подобных ситуаций. Дальнейшие шаги будут зависеть от результатов проводимого расследования.