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Появилось фото с места гибели утонувшего в бассейне сауны мальчика в Новосибирске

15 июня 2023, 02:23
Фото: 1MI
Ребенок был без присмотра взрослых
Ребенок утонул в бассейне сауны в Октябрьском районе Новосибирска. СУ СК по НСО показал фотографию с места происшествия.

14 июня в одной из саун Октябрьского района Новосибирска произошла трагедия, связанная с гибелью 10-летнего мальчика. Взрослые отдыхали, а ребёнок утонул в бассейне.

Следователи проводят доследственную проверку и опрашивают участников инцидента, чтобы установить все обстоятельства. Назначена судебно-медицинская экспертиза по делу, чтобы выявить, что стало причиной смерти ребёнка.

Прокуратура Октябрьского района также проводит проверку на предмет того, были ли услуги сауны безопасными и были ли приняты должные меры для предотвращения подобных ситуаций. Дальнейшие шаги будут зависеть от результатов проводимого расследования.

Мальчик погибМальчик погиб
Мальчик погиб
Фото: СУ СК по НСО
10-летний мальчик утонул в бассейне сауны Новосибирска — подробности трагедии
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