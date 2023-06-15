Posted Сегодня, 13:30
Published Сегодня, 13:30
Modified Сегодня, 13:30
Updated Сегодня, 13:30
Самая главная опасность тополиного пуха — высокий риск возникновения пожара даже от маленькой спички. С пушинками любят играть маленькие дети, поджигая их. Спалить квартиру может и непогашенный окурок, и зажигалка.
При этом пламя очень быстро распространяется и охватывает огромные территории, включая жилые дома и припаркованные автомобили. Поэтому сотрудники МЧС рекомендуют жителям частного сектора регулярно проливать места скопления пуха. В городской черте это входит в обязанности управляющих компаний.
Также тополиный пух чрезвычайно вреден для аллергиков и страдающих бронхиальной астмой. Попав в нос и рот с порывом ветра, он способен вызвать мгновенный приступ и даже привести к летальному исходу. Особенно он опасен при аллергических реакциях у беременных.
Так как же защититься от тополиного пуха и чего нельзя делать? В первую очередь запрещается разжигать любой огонь при опасности появления пушинок в зоне видимости.
Взрослые должны разъяснить детям, что поджигать забавную пыльцу строго запрещено и следить, чтобы во время игр у них не было спичек. Курильщикам нужно выбрасывать окурки в урну или специальную пепельницу, но не кидать на асфальт или бросать с балкона.
Для того, чтобы пух не влетел в помещение, нужно установить на окна москитную сетку. Нужно держать рядом любой разбрызгиватель, поскольку пух не любит влагу. После этого его можно выбросить. На даче тополь можно обрезать, а дома регулярно делать влажную уборку.