Взрослые должны разъяснить детям, что поджигать забавную пыльцу строго запрещено и следить, чтобы во время игр у них не было спичек. Курильщикам нужно выбрасывать окурки в урну или специальную пепельницу, но не кидать на асфальт или бросать с балкона.