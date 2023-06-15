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Стало известно, что крановщица погибла после падения крана на стройке в Новосибирске

15 июня 2023, 03:30
Фото: ВК/АСТ-54
Работница погибла

В Новосибирске крановщица погибла после падения крана на стройке

Кран сорвался в Новосибирске вместе с работницей внутри: женщина погибла в результате происшествия, сообщают неофициальные источники.

15 июня на стройке «Европейского берега» в Новосибирске произошло страшное ЧП — строительный кран рухнул с высоты 30 метров. В кабине находилась женщина. Как сообщает «АиФ Новосибирск» очевидец происшествия, крановщица погибла.

В результате аварии были повреждены восемь автомобилей. О пострадавших неизвестно, но в ВК-группе «АСТ-54» говорится, что они есть. Около рухнувшего крана собралось множество людей, однако некоторые из них лишь снимали событие на видео и фотографировали кран на фоне автомобилей, повреждённых при падении конструкции.

Тем временем в ГУ МЧС по Новосибирской области проверяют информацию по случившемуся ЧП. В ГУ МВД региона пообещали уточнить подробную информацию позже.

На стройке «Европейского берега» в Новосибирске сорвался кран с рабочим внутри
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#Эмилия Губарева#Погиб#18+#Строительство#Стройка#Общество#Происшествия#Город#Новосибирск
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На стройке «Европейского берега» в Новосибирске сорвался кран с работницей внутри
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