Стало известно, что крановщица погибла после падения крана на стройке в Новосибирске

В результате аварии были повреждены восемь автомобилей. О пострадавших неизвестно, но в ВК-группе «АСТ-54» говорится, что они есть. Около рухнувшего крана собралось множество людей, однако некоторые из них лишь снимали событие на видео и фотографировали кран на фоне автомобилей, повреждённых при падении конструкции.