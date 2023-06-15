Стало известно, что крановщица погибла после падения крана на стройке в Новосибирске

Posted Сегодня, 03:30
Published Сегодня, 03:30
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15 июня на стройке «Европейского берега» в Новосибирске произошло страшное ЧП — строительный кран рухнул с высоты 30 метров. В кабине находилась женщина. Как сообщает «АиФ Новосибирск» очевидец происшествия, крановщица погибла.
В результате аварии были повреждены восемь автомобилей. О пострадавших неизвестно, но в ВК-группе «АСТ-54» говорится, что они есть. Около рухнувшего крана собралось множество людей, однако некоторые из них лишь снимали событие на видео и фотографировали кран на фоне автомобилей, повреждённых при падении конструкции.
Тем временем в ГУ МЧС по Новосибирской области проверяют информацию по случившемуся ЧП. В ГУ МВД региона пообещали уточнить подробную информацию позже.