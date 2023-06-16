«Ест все, что попадется»: новосибирские дачники в ужасе от прожорливых жуков

В ФГБУ «Россельхозцентр» ответили, что на дачные посевы нацелился жук-нарывник. Насекомое имеет яркий зеленый, желтый или ярко-красный окрас. Они появляются с мая по август и обитают на Кавказе, юго-западе Сибири и в Краснодарском крае. При этом нарывник может съесть все — от картофеля до горчицы и ягод — и крайне прожорлив.