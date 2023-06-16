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«Ест все, что попадется»: новосибирские дачники в ужасе от прожорливых жуков

16 июня 2023, 11:32
Фото: wikipedia.org
Жуки очень прожорливы и ядовиты

Новосибирские дачники в ужасе от прожорливых жуков-нарывников

Дачники Новосибирской области начали замечать на своих огородах и грядках очень ярких жуков. При этом они очень прожорливы.

В частности, тревогу забили труженики Кулундинского района. VN.ru со ссылкой на газету «Кулундинская новь» сообщает об обращении дачницы с утверждением, что этих жуков видели многие и они очень прожорливы. Также, по ее словам, в социальных сетях появляются чуть ли не апокалиптические видео на тему.

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В ФГБУ «Россельхозцентр» ответили, что на дачные посевы нацелился жук-нарывник. Насекомое имеет яркий зеленый, желтый или ярко-красный окрас. Они появляются с мая по август и обитают на Кавказе, юго-западе Сибири и в Краснодарском крае. При этом нарывник может съесть все — от картофеля до горчицы и ягод — и крайне прожорлив.

В качестве профилактики применяется глубокая вспашка или перекопка участка с целью уничтожения яйцекладок. Если же нарывник уже оккупировал растения, нужно утром и вечером — и обязательно в перчатках — собрать жуков и поместить в емкость с подсоленной водой или мыльный раствор. Для опрыскивания подойдет химикат «Интавир».

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Стоит отметить, что нарывники оказали влияние на человеческую культуру. Именно из шпанской мушки (одна из разновидностей жука) делали знаменитый экстракт с целью достижения сильнейшего сексуального возбуждения.

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#Новосибирская область#Происшествия#Александр Ляхов#Природа#Дачники#Дача
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