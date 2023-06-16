«Ест все, что попадется»: новосибирские дачники в ужасе от прожорливых жуков

Posted Сегодня, 11:32
Published Сегодня, 11:32
Modified Сегодня, 11:33
Updated Сегодня, 11:33
В частности, тревогу забили труженики Кулундинского района. VN.ru со ссылкой на газету «Кулундинская новь» сообщает об обращении дачницы с утверждением, что этих жуков видели многие и они очень прожорливы. Также, по ее словам, в социальных сетях появляются чуть ли не апокалиптические видео на тему.
В ФГБУ «Россельхозцентр» ответили, что на дачные посевы нацелился жук-нарывник. Насекомое имеет яркий зеленый, желтый или ярко-красный окрас. Они появляются с мая по август и обитают на Кавказе, юго-западе Сибири и в Краснодарском крае. При этом нарывник может съесть все — от картофеля до горчицы и ягод — и крайне прожорлив.
В качестве профилактики применяется глубокая вспашка или перекопка участка с целью уничтожения яйцекладок. Если же нарывник уже оккупировал растения, нужно утром и вечером — и обязательно в перчатках — собрать жуков и поместить в емкость с подсоленной водой или мыльный раствор. Для опрыскивания подойдет химикат «Интавир».
Стоит отметить, что нарывники оказали влияние на человеческую культуру. Именно из шпанской мушки (одна из разновидностей жука) делали знаменитый экстракт с целью достижения сильнейшего сексуального возбуждения.