Ковчег с мощами Георгия Победоносца из Новосибирска отправился в Барнаул. В четверг, 15 июня, в Вознесенском соборе отслужили последний молебен в рамках акции «Всероссийский молебен о победе». Георгий Победоносец считается покровителем военных, поэтому в течение трех дней, что христианская святыня находилась в храме, туда приходило много представителей армии.