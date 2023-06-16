atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:20

Published Сегодня, 04:20

Modified Сегодня, 04:22

Updated Сегодня, 04:22

Изображение материала

Последний молебен: о чем просили военные у мощей Георгия Победоносца в Новосибирске

16 июня 2023, 04:20
Фото: atas.info
В Вознесеском соборе выстраивались очереди из желающих приложится к мощам
Ковчег с мощами Георгия Победоносца покинул Новосибирск. Вечером 15 июня в Вознесенском соборе прошел последний молебен у церковной святыни

Ковчег с мощами Георгия Победоносца из Новосибирска отправился в Барнаул. В четверг, 15 июня, в Вознесенском соборе отслужили последний молебен в рамках акции «Всероссийский молебен о победе». Георгий Победоносец считается покровителем военных, поэтому в течение трех дней, что христианская святыня находилась в храме, туда приходило много представителей армии.

«Молился за нашу скорейшую победу над противником, за то, чтобы мои боевые товарищи остались невредимыми в бою и скорее вернулись домой. Может показаться, что мы, военные, не должны верить в такое и не быть сентиментальными. Но я сам видел, как молитва на фронте каким-то чудом спасала людей от, казалось, неминуемой гибели. И многие мои сослуживцы, приехав неверующими (в зону СВО, прим. ред.), сейчас носят с собой иконки и обязательно обращаются к Господу в своих мыслях. Кроме того, я просил Всевышнего дать стойкости и укрепить дух всех тех, кто ждет солдат в тылу — матерей, жен, детей», — рассказал редакции военнослужащий Олег С., который сейчас находится в Новосибирске в краткосрочном отпуске.

Ранее мы рассказывали о том, что в Вознесенском кафедральном соборе выстроилась очередь из желающих приложиться к мощам и принять участие в молебнах.

Читайте также:
В Новосибирск прибудет ковчег святого Георгия Победоносца: от чего защищаетПогибшего на СВО венгеровчанина Владимира Сиратовича отпели в храме15 новых православных храмов построят в Новосибирске за несколько лет
#Участник СВО#Храм#Молитва#Религия#Спецоперация#Новосибирск
Подпишитесь
Что известно о компании ООО «Брусника», на стройплощадке которой упал кран
Вчера, 10:26
В Новосибирске управляющая компания высказалась о «рейдерском захвате» дома на Фрунзе
Сегодня, 03:15
Показухой назвали рейд полиции на улице Хилокской местные жители
Сегодня, 03:54
Пенсионер в Новосибирской области объявил голодовку: она длится уже три дня
Вчера, 09:14
Депутатов из Новосибирска Пирогову и Бойко* могут лишить мандатов из-за декларации
Сегодня, 01:41