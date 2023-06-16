Posted Сегодня, 04:20
Published Сегодня, 04:20
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Updated Сегодня, 04:22
Ковчег с мощами Георгия Победоносца из Новосибирска отправился в Барнаул. В четверг, 15 июня, в Вознесенском соборе отслужили последний молебен в рамках акции «Всероссийский молебен о победе». Георгий Победоносец считается покровителем военных, поэтому в течение трех дней, что христианская святыня находилась в храме, туда приходило много представителей армии.
«Молился за нашу скорейшую победу над противником, за то, чтобы мои боевые товарищи остались невредимыми в бою и скорее вернулись домой. Может показаться, что мы, военные, не должны верить в такое и не быть сентиментальными. Но я сам видел, как молитва на фронте каким-то чудом спасала людей от, казалось, неминуемой гибели. И многие мои сослуживцы, приехав неверующими (в зону СВО, прим. ред.), сейчас носят с собой иконки и обязательно обращаются к Господу в своих мыслях. Кроме того, я просил Всевышнего дать стойкости и укрепить дух всех тех, кто ждет солдат в тылу — матерей, жен, детей», — рассказал редакции военнослужащий Олег С., который сейчас находится в Новосибирске в краткосрочном отпуске.
Ранее мы рассказывали о том, что в Вознесенском кафедральном соборе выстроилась очередь из желающих приложиться к мощам и принять участие в молебнах.