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Published Сегодня, 13:30

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В Новосибирске начали сносить разбитый газом дом на Линейной

16 июня 2023, 13:30
Фото: atas.info
Дом начал разрушаться сразу после трагедии

В Новосибирске начали сносить разбитый газом дом на Линейной

В Новосибирске приступили к демонтажу жилого дома по улице Линейной, 39. Городская администрация заключила соответствующий контракт с подрядной организацией.
«16 июня подрядчик приступил к подготовительному этапу демонтажа объекта (установка ограждения территории, устройство временных дорог). В ходе реализации второго этапа будет организовано временное усиление конструкций аварийного дома для исключения рисков неконтролируемого обрушения здания», — рассказали в пресс-центре мэрии Новосибирска.
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На третьем этапе здание будет полностью разобрано на части, а строительный мусор утилизируют. Также подрядчик должен благоустроить близлежащую территорию. Все работы должны быть завершены в конце августа.

Городским властям пришлось заняться проблемой демонтажа через несколько дней после взрыва бытового газа в феврале нынешнего года. Плиты уцелевших подъездов начали буквально расходиться и трещать по швам.

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#Новосибирск#Город#Александр Ляхов#Снос#Мэрия Новосибирска#Взрыв дома на ул. Линейной
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