В Новосибирске начали сносить разбитый газом дом на Линейной

Posted Сегодня, 13:30
Published Сегодня, 13:30
Modified Сегодня, 13:32
Updated Сегодня, 13:32
«16 июня подрядчик приступил к подготовительному этапу демонтажа объекта (установка ограждения территории, устройство временных дорог). В ходе реализации второго этапа будет организовано временное усиление конструкций аварийного дома для исключения рисков неконтролируемого обрушения здания», — рассказали в пресс-центре мэрии Новосибирска.
На третьем этапе здание будет полностью разобрано на части, а строительный мусор утилизируют. Также подрядчик должен благоустроить близлежащую территорию. Все работы должны быть завершены в конце августа.
Городским властям пришлось заняться проблемой демонтажа через несколько дней после взрыва бытового газа в феврале нынешнего года. Плиты уцелевших подъездов начали буквально расходиться и трещать по швам.