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Published Сегодня, 11:49

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В Бердске поезд насмерть переехал пожилого мужчину — его личность не установлена

17 июня 2023, 11:49
Фото: 1MI
Мужчина погиб

В Бердске поезд сбил пожилого мужчину с седыми усами

В Бердске Новосибирской области произошла трагедия — на железнодорожных путях грузовой поезд смертельно травмировал мужчину, которого транспортные полицейские пока не могут идентифицировать.

Согласно данным МВД, около 23 часов машинист грузового поезда заметил на рельсах мужчину, который пытался перейти железную дорогу. Пешеход не обратил внимания на подходящий состав и не услышал предупреждающие сигналы локомотива.

В результате скорость столкновения была настолько высокой, что избежать трагических последствий не удалось. Личность мужчины остается неизвестной. Ему на вид около 45-50 лет, рост 150-160 сантиметров, короткие вьющиеся седые волосы, седые усы и борода.

Погибший был одет в темно-синюю кофту, светло-голубую джинсовую куртку и темно-синие брюки. Размер обуви — 40. Сотрудники транспортной полиции обращаются к гражданам, которые могут помочь в установлении личности погибшего. Связаться с дежурной частью ЛО МВД России на станции Инская можно по телефону +7 (383) 338-24-61.

#Эмилия Губарева#ДТП#Погиб#18+#Поезд#Ж/д пути#Общество#Происшествия#Город#Бердск#Новосибирская область
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