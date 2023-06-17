В Бердске поезд насмерть переехал пожилого мужчину — его личность не установлена

Погибший был одет в темно-синюю кофту, светло-голубую джинсовую куртку и темно-синие брюки. Размер обуви — 40. Сотрудники транспортной полиции обращаются к гражданам, которые могут помочь в установлении личности погибшего. Связаться с дежурной частью ЛО МВД России на станции Инская можно по телефону +7 (383) 338-24-61.