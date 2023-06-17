В Бердске поезд насмерть переехал пожилого мужчину — его личность не установлена

Posted Сегодня, 11:49
Published Сегодня, 11:49
Modified Сегодня, 11:52
Updated Сегодня, 11:52
Согласно данным МВД, около 23 часов машинист грузового поезда заметил на рельсах мужчину, который пытался перейти железную дорогу. Пешеход не обратил внимания на подходящий состав и не услышал предупреждающие сигналы локомотива.
В результате скорость столкновения была настолько высокой, что избежать трагических последствий не удалось. Личность мужчины остается неизвестной. Ему на вид около 45-50 лет, рост 150-160 сантиметров, короткие вьющиеся седые волосы, седые усы и борода.
Погибший был одет в темно-синюю кофту, светло-голубую джинсовую куртку и темно-синие брюки. Размер обуви — 40. Сотрудники транспортной полиции обращаются к гражданам, которые могут помочь в установлении личности погибшего. Связаться с дежурной частью ЛО МВД России на станции Инская можно по телефону +7 (383) 338-24-61.