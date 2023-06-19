Большую роль в идеологической общность России и стран Центральной Азии играет образовательная политика, в частности, филиалы российских ВУЗов в странах Центральной Азии, а также возможность получать образование в России для студентов из Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана. В Алматы действуют филиалы Национального исследовательского ядерного университета (МИФИ) в Алматы и Институт нефти и газа им. М. И. Губкина в Атырау. В ближайшее время откроется филиал Московского государственного технического университета им. Н. Э. Баумана. Идут переговоры об открытии в Казахстане филиалов с Санкт-Петербургским государственным университетом информационных технологий и Московским институтом стали и сплавов. ВУЗы, где обучают на русском языке и выдают российские дипломы, есть в Ашхабаде, Бишкеке, Ташкенте и Душанбе.