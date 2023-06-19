Posted Сегодня, 07:05
Published Сегодня, 07:05
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Круглые столы о взаимодействии со странами Центральной Азии проходили на базе Новосибирского государственного университета экономики и управления. Итоги серии мероприятий подвели в Правительстве Новосибирской области.
«С марта по июнь этого года Новосибирская область приняла более 50 исследователей международных отношений из России, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Казахстана. Общее количество участников круглых столов по теме межгосударственного сотрудничества со странами Центральной Азии составило более 450 человек» — подвел итоги серии круглых столов Игорь Коньшин, начальник управления международных связей администрации Губернатора Новосибирской области и Правительства Новосибирской области.
Участники круглого стола по экономическому взаимодействию отметили, что «ситуация с санкциями привела к росту несырьевого экспорта из стран Центральной Азии, что в целом очень положительно для развития экономики». Кроме того, страны взаимодействуют в таких отраслях, как сельское хозяйство, производство продуктов питания, легкая промышленность и приборостроение. Все это поддерживается мощным логистическим комплексом Новосибирской области, в том числе, железнодорожным и авиационным транспортом.
В Новосибирске широко представлены консульские представительства — действуют федеральные Консульства Киргизской Республики, Республики Таджикистан и Республики Узбекистан. В планах расширения дипломатических контактов — учреждение в Новосибирске почетного консула Республики Казахстан. Иностранные компании чувствуют себя уверенней при наличии дипломатической поддержки, поэтому это положительно скажется на экономическом взаимодействии.
Отдельные направления взаимодействия в экономике есть с каждой из стран Центральной Азии, например, в Узбекистане планируется строительство атомной электростанции, подписано соглашение с «Росатомом». В 2029 году станция будет введена в эксплуатацию. Уже только это говорит о необходимости дальнейшего сотрудничества Узбекистана и России.
Практически все эксперты круглого стола, посвященному межгосударственному взаимодействию стран Центральной Азии и России в политической сфере отметили, что политическое взаимодействие обусловлено общей историей наших стран. Крупнейшие диаспоры стран Центральной Азии находятся в России, экономика и политика наших стран неразрывно связаны. Стабильность политической ситуации в странах Центральной Азии во многом обусловлена отношениями с Россией, как одним из ближайших крупных политических игроков.
В сегодняшних реалиях странам Центральной Азии приходится балансировать, стараясь, с одной стороны, сохранить по максимуму взаимодействие с Россией, с другой стороны, придерживаясь нейтральной линии, не попасть под санкции.
Большую роль в идеологической общность России и стран Центральной Азии играет образовательная политика, в частности, филиалы российских ВУЗов в странах Центральной Азии, а также возможность получать образование в России для студентов из Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана. В Алматы действуют филиалы Национального исследовательского ядерного университета (МИФИ) в Алматы и Институт нефти и газа им. М. И. Губкина в Атырау. В ближайшее время откроется филиал Московского государственного технического университета им. Н. Э. Баумана. Идут переговоры об открытии в Казахстане филиалов с Санкт-Петербургским государственным университетом информационных технологий и Московским институтом стали и сплавов. ВУЗы, где обучают на русском языке и выдают российские дипломы, есть в Ашхабаде, Бишкеке, Ташкенте и Душанбе.
Семь стран территорий СНГ входят в Объединенную систему ПВО, это Армения, Беларусь, Россия, Кыргызстан, Узбекистан и Таджикистан.
Необходимость взаимодействия с Казахстаном в военной сфере определяется, в том числе, наличием общей границы в 7598 км. Казахстан активно приобретает военную технику, но дело не ограничивается только покупкой, чаще всего это всегда влечет за собой строительство ремонтных или производственных заводов для этой военной техники.
В Таджикистане находится 201-я военная база — один из самых крупных российских военных объектов зарубежом. Полигоне Ляур является местом, где регулярно проходят учения с участием военнослужащих из России. Сотни граждан Таджикистана проходят обучение в России в военных ВУЗах, с целью обучения и получения офицерских званий, ряд офицеров в дальнейшем проходит курсы при военных академиях.
Соглашение о сотрудничестве между Кыргызстаном и Россией в военной сфере действует с 1993 года, но самым важным в этом сотрудничестве стал 2012 год. В этом году было заключено соглашение о выделении Россией Кыргызстану 1 млрд долларов военной помощи до 2017 года, а также о списании внешнего долга в размере 500 млн долларов.
«В то время как другие страны пытаются диверсифицировать свои связи в военной области, Узбекистан ищет тесных и долгосрочных отношений с Россией в военной сфере. Россия остается главным партнером, занимая более 60% в международной торговле Узбекистана. Высокий уровень взаимодействия проецируется и на военное сотрудничество. Узбекистан понимает, что соглашения с Россией в военной сфере являются залогом стабильности во Центрально-Азиатском регионе». — отметил Тохиржон Суннат угли Шокиров, научный сотрудник Национального Университета имени Мирзо Улугбека в г. Ташкент.
Страны Центральной Азии и Россия продолжают сотрудничество во всех перечисленных сферах. Растет торговый оборот, количество студентов, обучающихся в России, туристический поток, сотрудничество в военной сфере. Новосибирск играет в этом важную роль, в том числе, как логистический пункт, например, с начала этого года действует прямой поезд из Новосибирска в Узбекистан. В свою очередь, авиакомпания Panorama Airways запустила прямой авиарейс из Узбекистана в Новосибирск.