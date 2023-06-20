В День памяти и скорби 22 июня в Новосибирске остановят телевещание

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В рамках всероссийской акции «Минута молчания», в 16:15 будут приостановлены телевизионное и радиовещание, а также остановлено движение транспорта. Об этом проинформировали в правительстве региона.
Жители Новосибирской области почтят память о героях, которые погибли защищая Родину во время Великой Отечественной войны. Люди опустят головы в знак уважения и почести.
22 июня 1941 года фашистская Германия напала на СССР, что стало началом Великой Отечественной войны — одной из наиболее кровопролитных в истории человечества.
Потери Союза Советских Социалистических Республик оцениваются современными историками в 26,6 млн человек, включая 8,6 млн военнослужащих. Остальные жертвы — мирное население. Общая человеческая трагедия, согласно разным оценкам, унесла жизни от 55 до 80 миллионов людей.