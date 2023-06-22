В воскресенье, 25 июня, больше торговых точек попадут в зону ограничений, включая улицы Алейскую, Громова, Зорге, Аникина, Обогатительную, Оловозаводскую, Широкую, Ватутина, Котовского, Станиславского, а также центральную часть Новосибирска. Подробнее со списком можно ознакомиться по ссылке.