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Продающие алкогольные напитки точки будут ограничены на территории проведения массовых мероприятий. В субботу, 24 июня, запрет будет действовать в центре города: на улицах Фрунзе, Каменской, Октябрьской магистрали, Ипподромской, Красным проспектом и Советской.
Владельцам магазинов рекомендуется убрать из продажи напитки, упакованные в стеклянную тару. Работу летних веранд следует завершить до 23 часов.
В воскресенье, 25 июня, больше торговых точек попадут в зону ограничений, включая улицы Алейскую, Громова, Зорге, Аникина, Обогатительную, Оловозаводскую, Широкую, Ватутина, Котовского, Станиславского, а также центральную часть Новосибирска. Подробнее со списком можно ознакомиться по ссылке.