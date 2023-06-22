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На День города в Новосибирске запретят продавать алкоголь: список улиц

22 июня 2023, 01:57
Фото: atas.info
Алкоголь не продадут в Новосибирске

В Новосибирске на День города запретят продажу алкоголя

В Новосибирске во время празднования Дня города, 24 и 25 июня, запланировано ограничение розничной продажи алкоголя. Это предусмотрено проектом постановления мэрии.

Продающие алкогольные напитки точки будут ограничены на территории проведения массовых мероприятий. В субботу, 24 июня, запрет будет действовать в центре города: на улицах Фрунзе, Каменской, Октябрьской магистрали, Ипподромской, Красным проспектом и Советской.

Владельцам магазинов рекомендуется убрать из продажи напитки, упакованные в стеклянную тару. Работу летних веранд следует завершить до 23 часов.

В воскресенье, 25 июня, больше торговых точек попадут в зону ограничений, включая улицы Алейскую, Громова, Зорге, Аникина, Обогатительную, Оловозаводскую, Широкую, Ватутина, Котовского, Станиславского, а также центральную часть Новосибирска. Подробнее со списком можно ознакомиться по ссылке.

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