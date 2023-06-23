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Новосибирец обезоружил убийцу с консервным ножом

23 июня 2023, 13:13
Фото: pxhere.com
Мужчина зарезал собутыльника ножом

В Новосибирске мужчина поймал соседа с консервным ножом

Новосибирским областным судом утвержден приговор 45-летнему мужчине. Он обвинялся в убийстве соседа.
«Болотнинский районный суд назначил подсудимому 9 лет и 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима. Новосибирский областной суд отказал в апелляционной жалобе осужденного, приговор вступил в законную силу, — цитирует „КП-Новосибирск“ апелляционный отдел прокуратуры Новосибирской области.
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Инцидент произошел 1 августа прошлого года в доме по улице Московской. Мужчины тихо выпивали, когда один из них вдруг разозлился на товарища и ударил его консервным ножом. Затем он добил его ударом в спину.

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Осознав случившееся, новосибирец бросился бежать, но забыл про нож. В итоге сосед, спокойно ремонтировавший автомобиль, заметил следы крови на одежде и орудие убийства. Чтобы не дать преступнику скрыться, мужчина выбил нож и повалил убийцу на землю.

В ходе следствия выяснилось, что убийца хорошо знал зарезанного приятеля и работал с ним в течение шести лет. Незадолго до преступления мужчины проживали вместе в одной квартире. Сам осужденный уже отбывал срок за кражу и угрозу применения насилия.

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#Новосибирск#Криминал#Александр Ляхов#Убийство#Алкогольное опьянение#Суд
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