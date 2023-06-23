Новосибирец обезоружил убийцу с консервным ножом

Posted Сегодня, 13:13
Published Сегодня, 13:13
Modified Сегодня, 13:15
Updated Сегодня, 13:15
«Болотнинский районный суд назначил подсудимому 9 лет и 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима. Новосибирский областной суд отказал в апелляционной жалобе осужденного, приговор вступил в законную силу, — цитирует „КП-Новосибирск“ апелляционный отдел прокуратуры Новосибирской области.
Инцидент произошел 1 августа прошлого года в доме по улице Московской. Мужчины тихо выпивали, когда один из них вдруг разозлился на товарища и ударил его консервным ножом. Затем он добил его ударом в спину.
Осознав случившееся, новосибирец бросился бежать, но забыл про нож. В итоге сосед, спокойно ремонтировавший автомобиль, заметил следы крови на одежде и орудие убийства. Чтобы не дать преступнику скрыться, мужчина выбил нож и повалил убийцу на землю.
В ходе следствия выяснилось, что убийца хорошо знал зарезанного приятеля и работал с ним в течение шести лет. Незадолго до преступления мужчины проживали вместе в одной квартире. Сам осужденный уже отбывал срок за кражу и угрозу применения насилия.