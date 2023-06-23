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В Новосибирске поймали «золотого» вора

23 июня 2023, 12:19
Фото: ГУ МВД по Новосибирской области
Мужчина подозревается в краже ювелирных изделий

В Новосибирске поймали мужчину, подозреваемого в краже золотых украшений

В Новосибирске задержали мужчину, подозреваемого в нескольких кражах. Он мог воровать ювелирные украшения и сдавать их в ломбард.

«24 декабря 2022 года в отдел полиции № 8 „Кировский“ поступило заявление от местной жительницы с улицы Петухова, которая сообщила, что из её квартиры пропали золотые украшения и 70 тысяч рублей», — рассказали в ГУ МВД по Новосибирской области.

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Позже полицейские задержали двадцатисемилетнего рецидивиста. В ходе следствия выяснилось, что молодой человек проник в квартиру через окно, похитил золотые украшения и сдал их в ломбард. Также мог иметь место аналогичный эпизод на улице Зорге.

Правоохранительными органами возбуждено уголовное дело по факту краж. Сейчас подозреваемый находится под стражей

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Всех, кто располагает сведениями о преступлениях, совершённых лицом, изображённым на фото, просят сообщить в полицию по телефонам: +7 (383) 2321602, с мобильного 102 (020).

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#Новосибирск#Криминал#Александр Ляхов#Кража#Полиция
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