В Новосибирске поймали «золотого» вора

Posted Сегодня, 12:19
Published Сегодня, 12:19
Modified Сегодня, 12:22
Updated Сегодня, 12:22
«24 декабря 2022 года в отдел полиции № 8 „Кировский“ поступило заявление от местной жительницы с улицы Петухова, которая сообщила, что из её квартиры пропали золотые украшения и 70 тысяч рублей», — рассказали в ГУ МВД по Новосибирской области.
Позже полицейские задержали двадцатисемилетнего рецидивиста. В ходе следствия выяснилось, что молодой человек проник в квартиру через окно, похитил золотые украшения и сдал их в ломбард. Также мог иметь место аналогичный эпизод на улице Зорге.
Правоохранительными органами возбуждено уголовное дело по факту краж. Сейчас подозреваемый находится под стражей
Всех, кто располагает сведениями о преступлениях, совершённых лицом, изображённым на фото, просят сообщить в полицию по телефонам: +7 (383) 2321602, с мобильного 102 (020).