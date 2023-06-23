В Новосибирске поймали «золотого» вора

Позже полицейские задержали двадцатисемилетнего рецидивиста. В ходе следствия выяснилось, что молодой человек проник в квартиру через окно, похитил золотые украшения и сдал их в ломбард. Также мог иметь место аналогичный эпизод на улице Зорге.