Posted Сегодня, 12:17
Published Сегодня, 12:17
Modified Сегодня, 12:19
Updated Сегодня, 12:19
Рано утром 24 июня 2023 Евгений Пригожин выложил видео, в котором утверждал, что он находится на территории штаба ЮВО Вооруженных сил РФ в Ростова-на-Дону. Также Пригожин утверждал, что ЧВК «Вагнер» взяли под контроль военные объекты Ростова, включая аэропорт. При этом, по словам Пригожина «вагнеровцы» не создают проблем для боевых вылетов самолетов на спецоперацию и работы санитарных бортов. Видео опубликовано в ТГ-канале RostovGazeta.ru.
Конфликт Евгения Пригожина с Министерством обороны и его главой Сергеем Шойгу неоднократно выплескивался в публичную плоскость. Пригожин обвинял генералов в «снарядном голоде» из-за которого бойцы «Вагнера» несут большие потери.
Пригожин занял Ростов, по его словам и-за атаки ВВС РФ на отряды ЧВК «Вагнер», якобы имевшей место.
Губернатор Василий Голубев обратился к жителям Ростовской области. «Уважаемые земляки! В связи со сложившейся ситуацией прошу воздержаться от поездок в центр города и по возможности не покидать свои дома».
На видео, выложенных журналистами сетевого издания RostovGazeta.ru видно, что движение по центральным улицам города перекрыто. Сообщается про отключение городских веб-камер.
Издание выкладывает фото и видео о том, что происходит 24 июня в центре Ростова-на-Дону в своем телеграм-канале.
Возле штаба ЮВО местные жители призывают бойцов ЧВК «Вагнера» «иметь совесть» и спрашивают, «зачем вы тут бардак устраиваете». «По городу ходят патрули ЧВК Вагнер». «Ростовчане фотографируются у танков вагнеров».
Танк застрял в воротах городского цирка. «Изрядную толпу местных жителей, которые собрались возле штаба ЮВО, начали разгонять». Гармониста, который пытался играть на баяне перед штабом ЮВО, тоже отправили восвояси.
Также сообщалось о попытках переговоров с Пригожиным известного генерал-полковника Юнус-Бека Евкурова. О позитивных результатах переговоров сообщений не было.
Президент РФ Владимир Путин очень жестко отреагировал на демарш ЧВК «Вагнер». «Тот, кто организовал и готовил военный мятеж, кто поднял оружие на боевых товарищей, — предали Россию. И ответят за это. А тех, кого пытаются втянуть в это преступление, призываю не совершать роковую и трагическую, неповторимую ошибку, сделать единственно правильный выбор — прекратить участие в преступных действиях», — заявил Владимир Путин в видеообращении к россиянам в 10 утра мск 24 июня 2023, размещенном на официальном сайте Президента РФ.
Ранее к «вагнеровцам» с требованием прекратить преступные действия обратился авторитетный генерал Сергей Суровикин. В тг-каналах публикуют схожие по смыслу обращения и простые участники СВО.
«Мужики, музыканты!.. Мы, конечно, уважаем вас, вы красавчики, но никто не позволит вам вносить разлад в наше общее дело, а именно — защищать нашу родную Россию, нас ждет успех, победа, мы ее добьемся!», — такое обращение десантников к ЧВК «Вагнер» опубликовано в телеграм канале Операция Z/Оперативный дежурный.
Об отказе Пригожина сложить оружие даже после обращения Владимира Путина сообщают СМИ. Все бойцы ЧВК «Вагнер» «воевали и воюют» и не собираются «по требованию президента, ФСБ и еще кого-то» прийти с повинной, цитирует заявление Пригожина «Коммерсантъ».
Глава Чечни Рамзан Кадыров солидарен с позицией Президента РФ и считает, что мятеж должен быть подавлен. «Бойцы Минобороны и Росгвардии по Чеченской Республике уже выехали в зоны напряженности», — цитирует Кадырова «Коммерсантъ»
Очевидцы сообщают, что к Ростову с разных направлений движутся колонны Росгвардии (ТГ-канал RostovGazeta.ru). На выезде из Ростова в районе Александровки образовалась огромная очередь на заправку.