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Мятеж Пригожина и ЧВК «Вагнер» что происходит в Ростове — последние новости

24 июня 2023, 12:17
Фото: ТГ-канал RostovGazeta.ru
Танки ЧВК "Вагнер" в Ростове
Бойцы ЧВК «Вагнер» вошли в Ростов-на-Дону в ночь на 24 июня. Утром Евгений Пригожин записал видео из здания штаба ЮВО ВС РФ. Президент Владимир Путин назвал такие действия изменой в жестком обращении к гражданам России в 10.00 мск. На улицах Ростова происходит всякое.

Пригожин захватил Ростов 24 июня

Рано утром 24 июня 2023 Евгений Пригожин выложил видео, в котором утверждал, что он находится на территории штаба ЮВО Вооруженных сил РФ в Ростова-на-Дону. Также Пригожин утверждал, что ЧВК «Вагнер» взяли под контроль военные объекты Ростова, включая аэропорт. При этом, по словам Пригожина «вагнеровцы» не создают проблем для боевых вылетов самолетов на спецоперацию и работы санитарных бортов. Видео опубликовано в ТГ-канале RostovGazeta.ru.

Конфликт Евгения Пригожина с Министерством обороны и его главой Сергеем Шойгу неоднократно выплескивался в публичную плоскость. Пригожин обвинял генералов в «снарядном голоде» из-за которого бойцы «Вагнера» несут большие потери.

«Предательство»: обращение Путина к россиянам о мятеже Пригожина 24 июня 2023
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Пригожин занял Ростов, по его словам и-за атаки ВВС РФ на отряды ЧВК «Вагнер», якобы имевшей место.

«Танк застрял в воротах городского цирка»: что творилось на улицах Ростова днем

Губернатор Василий Голубев обратился к жителям Ростовской области. «Уважаемые земляки! В связи со сложившейся ситуацией прошу воздержаться от поездок в центр города и по возможности не покидать свои дома».

На видео, выложенных журналистами сетевого издания RostovGazeta.ru видно, что движение по центральным улицам города перекрыто. Сообщается про отключение городских веб-камер.

Издание выкладывает фото и видео о том, что происходит 24 июня в центре Ростова-на-Дону в своем телеграм-канале.

Ростовчане фотографируются на фоне танковРостовчане фотографируются на фоне танков
Ростовчане фотографируются на фоне танков
Фото: ТГ-канал RostovGazeta.ru

Возле штаба ЮВО местные жители призывают бойцов ЧВК «Вагнера» «иметь совесть» и спрашивают, «зачем вы тут бардак устраиваете». «По городу ходят патрули ЧВК Вагнер». «Ростовчане фотографируются у танков вагнеров».

Танк застрял в воротах городского цирка. «Изрядную толпу местных жителей, которые собрались возле штаба ЮВО, начали разгонять». Гармониста, который пытался играть на баяне перед штабом ЮВО, тоже отправили восвояси.

Патрули ЧВК "Вагнер" на улицах РостоваПатрули ЧВК "Вагнер" на улицах Ростова
Патрули ЧВК "Вагнер" на улицах Ростова
Фото: ТГ-канал RostovGazeta.ru

Также сообщалось о попытках переговоров с Пригожиным известного генерал-полковника Юнус-Бека Евкурова. О позитивных результатах переговоров сообщений не было.

Обращение Путина 24 июня 2023: «Предательство, мятеж, измена»

Президент РФ Владимир Путин очень жестко отреагировал на демарш ЧВК «Вагнер». «Тот, кто организовал и готовил военный мятеж, кто поднял оружие на боевых товарищей, — предали Россию. И ответят за это. А тех, кого пытаются втянуть в это преступление, призываю не совершать роковую и трагическую, неповторимую ошибку, сделать единственно правильный выбор — прекратить участие в преступных действиях», — заявил Владимир Путин в видеообращении к россиянам в 10 утра мск 24 июня 2023, размещенном на официальном сайте Президента РФ.

Президент РФ Владимир Путин обратился к гражданам России 24 июня 2023Президент РФ Владимир Путин обратился к гражданам России 24 июня 2023
Президент РФ Владимир Путин обратился к гражданам России 24 июня 2023
Фото: kremlin.ru

Ранее к «вагнеровцам» с требованием прекратить преступные действия обратился авторитетный генерал Сергей Суровикин. В тг-каналах публикуют схожие по смыслу обращения и простые участники СВО.

«Мужики, музыканты!.. Мы, конечно, уважаем вас, вы красавчики, но никто не позволит вам вносить разлад в наше общее дело, а именно — защищать нашу родную Россию, нас ждет успех, победа, мы ее добьемся!», — такое обращение десантников к ЧВК «Вагнер» опубликовано в телеграм канале Операция Z/Оперативный дежурный.

В Ростове-на-Дону тревожноВ Ростове-на-Дону тревожно
В Ростове-на-Дону тревожно
Фото: ТГ-канал RostovGazeta.ru

Рамзан Кадыров: «Мятеж должен быть подавлен»

Об отказе Пригожина сложить оружие даже после обращения Владимира Путина сообщают СМИ. Все бойцы ЧВК «Вагнер» «воевали и воюют» и не собираются «по требованию президента, ФСБ и еще кого-то» прийти с повинной, цитирует заявление Пригожина «Коммерсантъ».

Глава Чечни Рамзан Кадыров солидарен с позицией Президента РФ и считает, что мятеж должен быть подавлен. «Бойцы Минобороны и Росгвардии по Чеченской Республике уже выехали в зоны напряженности», — цитирует Кадырова «Коммерсантъ»

Очевидцы сообщают, что к Ростову с разных направлений движутся колонны Росгвардии (ТГ-канал RostovGazeta.ru). На выезде из Ростова в районе Александровки образовалась огромная очередь на заправку.

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