Президент РФ Владимир Путин очень жестко отреагировал на демарш ЧВК «Вагнер». «Тот, кто организовал и готовил военный мятеж, кто поднял оружие на боевых товарищей, — предали Россию. И ответят за это. А тех, кого пытаются втянуть в это преступление, призываю не совершать роковую и трагическую, неповторимую ошибку, сделать единственно правильный выбор — прекратить участие в преступных действиях», — заявил Владимир Путин в видеообращении к россиянам в 10 утра мск 24 июня 2023, размещенном на официальном сайте Президента РФ.