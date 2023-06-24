Posted Вчера, 23:55
Published Вчера, 23:55
Modified Вчера, 23:55
Updated Вчера, 23:55
VK Fest — ежегодный фестиваль в России, который объединяет любителей развлечений разных жанров: музыки, блогинга, спорта и многих других. Он проводится в крупных городах страны, а в 2023 году 24 июня он пройдет и в Новосибирске в парке «Арена» у нового ЛДС.
Программа мероприятия большая: начинается все в 16:00, а заканчивается в 22:00. За это время участники могут ходить по разным локациям, фотографироваться с блогерами и вкусно есть. Полная программа представлена по ссылке ниже.
Звездой музыкальной программы на фестивале станет Баста, известный своими яркими выступлениями и трогательными песнями. Кроме того, на фестивале будут выступать Эльдар Джарахов, Seville (Artik&Asti), Feduk, OG Buda. Ведущим фестиваля станет блогер Дмитрий Масленников.
Главным событием станет выступление рэпера Басты (Василия Вакуленко). Он завершит фестиваль фееричным концертом. Артист начнет петь в 21:00. Послушать его может каждый желающий.
Билеты приобрели более 15 тысяч человек — за три дня до начала ВК Феста. Купить их больше невозможно. Организаторы фестиваля просили новосибирцев быть внимательными и не покупать билеты у перекупщиков, так как они могут оказаться мошенниками.
Напомним, что полиция выражает беспокойство по поводу безопасного окончания ВК-Феста, запланированного в парке «Арена» в День города. Органы правопорядка не исключают возможности возникновения негативных событий из-за того, что вся толпа массово пойдет по Октябрьскому мосту в автомобильной зоне. Сейчас на переправе демонтированы ограждения и тротуары.