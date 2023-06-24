atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Вчера, 23:55

Published Вчера, 23:55

Modified Вчера, 23:55

Updated Вчера, 23:55

Изображение материала

VK fest 2023 в Новосибирске: программа, билеты, когда начало концерта Басты

23 июня 2023, 23:55
Фото: Артем Шершнев / atas.info
На этой сцене будут выступать артисты — фото в процессе стройки
ВК фест состоится 24 июня 2023 в Новосибирске: программа мероприятия, можно ли купить билет и во сколько выступление знаменитого рэпера Басты.

VK Fest — ежегодный фестиваль в России, который объединяет любителей развлечений разных жанров: музыки, блогинга, спорта и многих других. Он проводится в крупных городах страны, а в 2023 году 24 июня он пройдет и в Новосибирске в парке «Арена» у нового ЛДС.

Программа мероприятия большая: начинается все в 16:00, а заканчивается в 22:00. За это время участники могут ходить по разным локациям, фотографироваться с блогерами и вкусно есть. Полная программа представлена по ссылке ниже.

Баста, FEDUK, KARA KROSS: VK Fest представил финальную программу в Новосибирске
Узнать подробнее

Звездой музыкальной программы на фестивале станет Баста, известный своими яркими выступлениями и трогательными песнями. Кроме того, на фестивале будут выступать Эльдар Джарахов, Seville (Artik&Asti), Feduk, OG Buda. Ведущим фестиваля станет блогер Дмитрий Масленников.

Главным событием станет выступление рэпера Басты (Василия Вакуленко). Он завершит фестиваль фееричным концертом. Артист начнет петь в 21:00. Послушать его может каждый желающий.

Билеты приобрели более 15 тысяч человек — за три дня до начала ВК Феста. Купить их больше невозможно. Организаторы фестиваля просили новосибирцев быть внимательными и не покупать билеты у перекупщиков, так как они могут оказаться мошенниками.

Напомним, что полиция выражает беспокойство по поводу безопасного окончания ВК-Феста, запланированного в парке «Арена» в День города. Органы правопорядка не исключают возможности возникновения негативных событий из-за того, что вся толпа массово пойдет по Октябрьскому мосту в автомобильной зоне. Сейчас на переправе демонтированы ограждения и тротуары.

Как посмотреть бесплатно выступление Баста на VK-Фесте в Новосибирске
Узнать подробнее
Читайте также:
VK Fest 2023 — Баста, Джарахов, Feduk, OG Buda споют для новосибирцев 24 июня
#Эмилия Губарева#Новосибирск#ВК фест 2023 в Новосибирске#Общество#Культура#Баста#ВКонтакте#Фестиваль
Подпишитесь
Мятеж ЧВК «Вагнер»: что известно на данный момент
Сегодня, 02:30
Как посмотреть бесплатно выступление Баста на VK-Фесте в Новосибирске
Вчера, 01:33
Взрыв прогремел около стройки на улице Некрасова в Новосибирске — что известно
Вчера, 04:55
Концерт рэпера OG Buda на VK Fest в Новосибирске требует отменить «Союз отцов»
Вчера, 01:19
Дату авиашоу-2023 в Мочище назвало Правительство Новосибирской области
22 июня 04:41
Град в Ордынке оказался фейковым видео из Дагестана — новосибирцы купились
22 июня 05:19