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Как 40-летней женщине понять, что у нее еще будет мужчина

27 июня 2023, 09:53
Фото: Изображение от drobotdean на Freepik
Юные нимфы нужны не всем. Состоявшемуся мужчине с ними часто не о чем говорить
Молодые 20-летние девушки — яркие, тонкие и звонкие, безусло уверены в собственной привлекательности и будущем благополучии. Они точно знают, что встретят «своего мужчину». А как быть девушкам 40+? Как понять, что у нее еще будет «свой человек» для стабильных отношений?

Для начала, далеко не каждому мужчине нужна юная нимфа. Многим нравятся зрелые женщины — уже состоявшиеся, уверенно стоящие на ногах. Вопрос в том, нужен ли такой девушке «любой» мужчина?

Но, если все-таки женщине 40+ нужны отношения и постоянный партнер, то она с легкостью его найдет, просто на это может потребоваться чуть больше времени. Как понять, что у нее еще будет мужчина? Очень просто: если ей это нужно, значит так и будет.

У психологов много интересных материалов на эту тему. Для мужчин как старше 40 лет, так и более молодого возраста сорокалетние девушки являются привлекательными — значит встретить партнера в этом возрастном периоде можно со 100% вероятностью. Женщины в этом возрасте обладают многогранной, интересной сексуальностью. Они находятся в своем расцвете и становятся тигрицами, причем во всех смыслах. При этом у них уже есть накопленный опыт, который помогает общаться с противоположным полом правильно, то есть не совершать импульсивных действий, свойственных юным феям. И мужчинам это очень нравится — меньше хлопот, проблем, требующих решения задач.

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Плюс, сорокалетние женщины уже успели изучить себя — точно знают, чего хотят и как этого добиться. В совокупности это обеспечивает эффект петли, которая затягивает представителей противоположного пола намного сильнее, чем молодое, упругое тело.

Все это говорит о том, что если женщина в сорок лет хочет понять, будет ли у нее мужчина для долгих и серьезных отношений, при условии, что это ей действительно нужно, значит о будет. Но только в выборе партнера психологи рекомендуют быть очень избирательной. А в остальном, 40 лет — отличный возраст, когда у женщины уже все есть для построения действительно крепких и устойчивых отношений.

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