Как 40-летней женщине понять, что у нее еще будет мужчина

Posted Сегодня, 09:53
Published Сегодня, 09:53
Modified Сегодня, 09:57
Updated Сегодня, 09:57
Для начала, далеко не каждому мужчине нужна юная нимфа. Многим нравятся зрелые женщины — уже состоявшиеся, уверенно стоящие на ногах. Вопрос в том, нужен ли такой девушке «любой» мужчина?
Но, если все-таки женщине 40+ нужны отношения и постоянный партнер, то она с легкостью его найдет, просто на это может потребоваться чуть больше времени. Как понять, что у нее еще будет мужчина? Очень просто: если ей это нужно, значит так и будет.
У психологов много интересных материалов на эту тему. Для мужчин как старше 40 лет, так и более молодого возраста сорокалетние девушки являются привлекательными — значит встретить партнера в этом возрастном периоде можно со 100% вероятностью. Женщины в этом возрасте обладают многогранной, интересной сексуальностью. Они находятся в своем расцвете и становятся тигрицами, причем во всех смыслах. При этом у них уже есть накопленный опыт, который помогает общаться с противоположным полом правильно, то есть не совершать импульсивных действий, свойственных юным феям. И мужчинам это очень нравится — меньше хлопот, проблем, требующих решения задач.
Плюс, сорокалетние женщины уже успели изучить себя — точно знают, чего хотят и как этого добиться. В совокупности это обеспечивает эффект петли, которая затягивает представителей противоположного пола намного сильнее, чем молодое, упругое тело.
Все это говорит о том, что если женщина в сорок лет хочет понять, будет ли у нее мужчина для долгих и серьезных отношений, при условии, что это ей действительно нужно, значит о будет. Но только в выборе партнера психологи рекомендуют быть очень избирательной. А в остальном, 40 лет — отличный возраст, когда у женщины уже все есть для построения действительно крепких и устойчивых отношений.