Как 40-летней женщине понять, что у нее еще будет мужчина

Все это говорит о том, что если женщина в сорок лет хочет понять, будет ли у нее мужчина для долгих и серьезных отношений, при условии, что это ей действительно нужно, значит о будет. Но только в выборе партнера психологи рекомендуют быть очень избирательной. А в остальном, 40 лет — отличный возраст, когда у женщины уже все есть для построения действительно крепких и устойчивых отношений.