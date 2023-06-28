Как 50-летней женщине «подкатить» к молодому мужчине, чтобы иметь успех

Чтобы иметь успех у молодого мужчины женщина более зрелого возраста должна знать, как и о чем с ним разговаривать. Необходимо говорить не только об интересующих его темах, но также рассказывать о собственных достижениях: как она смогла к пятидесяти годам столького добиться. Это вызовет интерес у парня и поднимет самооценку женщины. Так мужчина поймет, что имеет дело с самодостаточной личностью, уверенно стоящей на ногах.