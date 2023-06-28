Как 50-летней женщине «подкатить» к молодому мужчине, чтобы иметь успех

Posted Сегодня, 04:19
Published Сегодня, 04:19
Modified Сегодня, 04:22
Updated Сегодня, 04:22
Но нужно понимать, что как в 20 лет — улыбнулась, поиграла глазками и завоевала, уже не получится. Нужно приложить некие усилия, чтобы иметь успех у более молодого мужчины.
Во-первых, необходимо держать себя в форме. Женщина должна быть ухоженной и стильной — дамы со следами прожитого опыта на лице и в спортивном костюме нравятся мужчинам гораздо реже, чем те, кто посещает косметолога и красиво одевается даже для похода за хлебом.
Во-вторых, нужно соблюдать меру во всем. Броский макияж и откровенный наряд не всегда уместны. Не нужно каждый день подчеркивать сексуальность — так мужчина может решить, что женщина легко доступна и потеряет к ней интерес. Молодого парня больше привлечет некая загадка в женщине 50+, чем проявление откровенной страстности.
В-третьих, молодого мужчину надо заинтриговать. Он должен сам начать завоевывать женщину 50+ и для этого необходимо его заинтересовать. Неплохо было бы изучить его интересы, сферу деятельности, хобби и увлечения. Если он поймет, что женщина все это разделяет, успех гарантирован уже на 50%.
Чтобы иметь успех у молодого мужчины женщина более зрелого возраста должна знать, как и о чем с ним разговаривать. Необходимо говорить не только об интересующих его темах, но также рассказывать о собственных достижениях: как она смогла к пятидесяти годам столького добиться. Это вызовет интерес у парня и поднимет самооценку женщины. Так мужчина поймет, что имеет дело с самодостаточной личностью, уверенно стоящей на ногах.
И, наконец, чтобы пятидесятилетней женщины иметь успех у молодого парня, нужно дать ему свободу. Молодые феи часто вцепляются в своего мужчину «мертвой хваткой», не дают принимать самостоятельные решения. Зрелой женщине надо действовать противоположным образом — если парень почувствует, что в отношениях не будет давления и контроля, он вступит в них спокойно и с самоотдачей.