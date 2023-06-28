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Рискуя упасть с 7 этажа, новосибирец ограбил бывшую возлюбленную

28 июня 2023, 04:28
Фото: 1MI
Мужчина влез на балкон на 7 этаже

Новосибирец проник на балкон на 7 этаже к своей бывшей девушке, чтобы ограбить ее

42-летний мужчина, находясь в гостях у соседей своей бывшей девушки, перелез через ограждение балкона на 7 этаже. Отжав балконную дверь, он вынес из квартиры ЖК-монитор.

Мужчина 42 лет проник через балконную дверь своей бывшей в ее квартиру и украл у нее монитор. На балкон он попал через соседний балкон, рискуя упасть с 7 этажа. Стоимость ущерба составила 25 тысяч рублей, украденный монитор новосибирец продал. Мужчина знал, что у бывшей возлюбленной есть ценные вещи, а также время, когда ее не будет дома. В гости к соседям он пришел с намерением украсть монитор. Мужчина задержан, это не первая его кража — у него уже есть судимость за воровство.

В Новосибирске поймали «золотого» вора
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Мужчину, подозреваемого в краже золотых украшений, задержали в Новосибирске.

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#Ольга Храмушкина#Воровство#Кража#Происшествия#Криминал#Новосибирск#Новосибирская область
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