Мужчина 42 лет проник через балконную дверь своей бывшей в ее квартиру и украл у нее монитор. На балкон он попал через соседний балкон, рискуя упасть с 7 этажа. Стоимость ущерба составила 25 тысяч рублей, украденный монитор новосибирец продал. Мужчина знал, что у бывшей возлюбленной есть ценные вещи, а также время, когда ее не будет дома. В гости к соседям он пришел с намерением украсть монитор. Мужчина задержан, это не первая его кража — у него уже есть судимость за воровство.