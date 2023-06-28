В Новосибирске 18-летняя девушка обвинила травматолога в домогательствах

Posted Сегодня, 08:49
Published Сегодня, 08:49
Modified Сегодня, 08:51
Updated Сегодня, 08:51
18-летняя сибирячка записалась травматологу, когда получила травму спины, упав в бане. Врач назначил ей массаж. На первом приеме мужчина попросил ее раздеться до нижнего белья. Девушку это немного смутило, но она значение этому не предала, пока доктор не приступил к массажу.
«Он накрыл меня пледом, зачем-то начал массажировать ноги, ягодицы. К моей спине почти не прикоснулся. Задевал внутреннюю часть бёдер…» — цитирует сибирячку «КП-Новосибирск».
После, со слов пациентки, врач расстегнул ей лифчик и начал докучать личными вопросами. А после процедуры вовсе попросил ее номер телефона.
Из кабинета сибирячка выбежала, как ошпаренная. В след он успел только попросить ее подписать расписку о сеансе массажа, якобы заявляя, что у него закончилась лицензия. Девушка все сделала, лишь бы он ее отпустил, а затем она попросила закрыть ей больничный.
Сейчас она планирует заявить на травматолога в Следственный комитет. В клинике инцидент не комментируют.