В Новосибирске 18-летняя девушка обвинила травматолога в домогательствах

Из кабинета сибирячка выбежала, как ошпаренная. В след он успел только попросить ее подписать расписку о сеансе массажа, якобы заявляя, что у него закончилась лицензия. Девушка все сделала, лишь бы он ее отпустил, а затем она попросила закрыть ей больничный.