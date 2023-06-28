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В Новосибирске 18-летняя девушка обвинила травматолога в домогательствах

28 июня 2023, 08:49
Фото: freepik.com
Молодая пациентка одной из клиник в Новосибирске обвинила врача-травматолога в домогательствах. Девушка заявила, что доктор странно себя повел на сеансе массажа: «облапал» и попросил номер телефона.

18-летняя сибирячка записалась травматологу, когда получила травму спины, упав в бане. Врач назначил ей массаж. На первом приеме мужчина попросил ее раздеться до нижнего белья. Девушку это немного смутило, но она значение этому не предала, пока доктор не приступил к массажу.

«Он накрыл меня пледом, зачем-то начал массажировать ноги, ягодицы. К моей спине почти не прикоснулся. Задевал внутреннюю часть бёдер…» — цитирует сибирячку «КП-Новосибирск».

После, со слов пациентки, врач расстегнул ей лифчик и начал докучать личными вопросами. А после процедуры вовсе попросил ее номер телефона.

Из кабинета сибирячка выбежала, как ошпаренная. В след он успел только попросить ее подписать расписку о сеансе массажа, якобы заявляя, что у него закончилась лицензия. Девушка все сделала, лишь бы он ее отпустил, а затем она попросила закрыть ей больничный.

Сейчас она планирует заявить на травматолога в Следственный комитет. В клинике инцидент не комментируют.

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