Двое новосибирцев скончались от клещевого энцефалита

Posted Сегодня, 12:16
Published Сегодня, 12:16
Modified Сегодня, 12:18
Updated Сегодня, 12:18
«С начала эпидемического сезона в медицинские организации Новосибирской области по поводу укусов клещей обратилось 12048 человек (в том числе, за неделю с 22 по 28 июня 2023 года — 1606 человек)», — указано на сайте регионального управления Роспотребнадзора.
Чаще всего клещи нападали в Новосибирском (288 случаев), Мошковском (213) и Тогучинском (164) районах. В самом Новосибирске опасные насекомые атаковали жителей Заельцовского (83 укуса), Советского (76) и Калининского (46) районов.
В 49 случаях клещи заражали сибиряков энцефалитом. Двое пожилых сибиряков старше 60 лет скончались от опасного заболевания.
Стоит напомнить, что для защиты от клещей нужно носить закрытую одежду и репелленты. Кроме того, не нужно сидеть на траве без подстилки и тщательно осматривать себя, близких и домашних животных по возвращении домой.