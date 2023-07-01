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Двое новосибирцев скончались от клещевого энцефалита

1 июля 2023, 12:16
Фото: 1MI
Клещи продолжают кусать новосибирцев

В Новосибирской области два пациента скончались от клещевого энцефалита

В Новосибирской области зафиксированы новые случаи клещевого энцефалита. Два из них- смертельные.
«С начала эпидемического сезона в медицинские организации Новосибирской области по поводу укусов клещей обратилось 12048 человек (в том числе, за неделю с 22 по 28 июня 2023 года — 1606 человек)», — указано на сайте регионального управления Роспотребнадзора.
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Чаще всего клещи нападали в Новосибирском (288 случаев), Мошковском (213) и Тогучинском (164) районах. В самом Новосибирске опасные насекомые атаковали жителей Заельцовского (83 укуса), Советского (76) и Калининского (46) районов.

В 49 случаях клещи заражали сибиряков энцефалитом. Двое пожилых сибиряков старше 60 лет скончались от опасного заболевания.

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Стоит напомнить, что для защиты от клещей нужно носить закрытую одежду и репелленты. Кроме того, не нужно сидеть на траве без подстилки и тщательно осматривать себя, близких и домашних животных по возвращении домой.

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#Новосибирская область#Происшествия#Александр Ляхов#Клещ#Клещевой энцефалит#Роспотребнадзор
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