Пять человек получили 100 баллов по двум предметам.



О результатах выпускников конкретных школ пока говорить рано, поскольку не получены еще все результаты экзаменов, подчеркивают в Минобре: «Последние результаты ЕГЭ (результаты резервных дней основного периода) поступят в регион только 12 июня. Только после этого можно начинать анализировать результаты основного периода ЕГЭ 2023».