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Стали известны лучшие школы Новосибирска по итогам ЕГЭ — 2023

6 июля 2023, 10:03
Фото: Midjourney
Список школ-лидеров из года в год меняется несущественно
Традиционно наибольше количество стобалльников — в престижных школах Советского района

По итогам Единого государственного экзамена в 2023 году наибольшее количество 100-балльных результатов получили выпускники СУНЦ НГУ — 13 человек, на втором месте с 7 отличниками гимназия № 1, третью строку занимает образовательный центр «Горностай», где 100 баллов в ходе экзаменационных испытаний набрали пять выпускников. Об этом сообщили в региональном министерстве образования в ответ на запрос Atas.info.

«Самое большое количество выпускников, получивших 100 баллов на ЕГЭ, в Советском районе, Центральном округе, Октябрьском районе Новосибирска, в Бердске и Новосибирском районе Новосибирской области», — охарактеризовали в ведомстве общую картину по области.

Пять человек получили 100 баллов по двум предметам.

О результатах выпускников конкретных школ пока говорить рано, поскольку не получены еще все результаты экзаменов, подчеркивают в Минобре: «Последние результаты ЕГЭ (результаты резервных дней основного периода) поступят в регион только 12 июня. Только после этого можно начинать анализировать результаты основного периода ЕГЭ 2023».

Ранее мы рассказывали о том, какие школы Новосибирской области отличились по количеству стобалльников в 2022 году.

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#ЕГЭ#Рейтинг#Результаты#Образование#Новосибирск
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