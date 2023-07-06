Posted Сегодня, 10:03
Published Сегодня, 10:03
Modified Сегодня, 10:05
Updated Сегодня, 10:05
По итогам Единого государственного экзамена в 2023 году наибольшее количество 100-балльных результатов получили выпускники СУНЦ НГУ — 13 человек, на втором месте с 7 отличниками гимназия № 1, третью строку занимает образовательный центр «Горностай», где 100 баллов в ходе экзаменационных испытаний набрали пять выпускников. Об этом сообщили в региональном министерстве образования в ответ на запрос Atas.info.
«Самое большое количество выпускников, получивших 100 баллов на ЕГЭ, в Советском районе, Центральном округе, Октябрьском районе Новосибирска, в Бердске и Новосибирском районе Новосибирской области», — охарактеризовали в ведомстве общую картину по области.
Пять человек получили 100 баллов по двум предметам.
О результатах выпускников конкретных школ пока говорить рано, поскольку не получены еще все результаты экзаменов, подчеркивают в Минобре: «Последние результаты ЕГЭ (результаты резервных дней основного периода) поступят в регион только 12 июня. Только после этого можно начинать анализировать результаты основного периода ЕГЭ 2023».
Ранее мы рассказывали о том, какие школы Новосибирской области отличились по количеству стобалльников в 2022 году.