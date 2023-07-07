Posted Сегодня, 08:39
Published Сегодня, 08:39
Modified Сегодня, 08:41
Updated Сегодня, 08:41
Во время празднования Ивана Купалы в Новосибирске произошло происшествие, в результате которого женщина получила ожоги.
Согласно информации из Telegram-канала «Новосибирск с огоньком», в ночь с 6 на 7 июля эта жительница Сибири загорелась, когда прыгала через костер в своем сценическом костюме.
Она надеялась очиститься от грехов и излечить болезни, но вместо этого столкнулась с опасной ситуацией. Сейчас пострадавшая находится в больнице, где ей оказывают помощь и лечение.