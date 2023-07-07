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Хотела очиститься от грехов: в Новосибирске женщина обгорела, прыгая через костер

7 июля 2023, 08:39
Фото: 1MI
Сибирячка пострадала

Женщина в Новосибирске обгорела при прыжке через костер в день Ивана Купалы

На празднике Ивана Купалы в Новосибирске женщина обгорела при прыжке через костёр и сейчас находится в больнице.

Во время празднования Ивана Купалы в Новосибирске произошло происшествие, в результате которого женщина получила ожоги.

Согласно информации из Telegram-канала «Новосибирск с огоньком», в ночь с 6 на 7 июля эта жительница Сибири загорелась, когда прыгала через костер в своем сценическом костюме.

Она надеялась очиститься от грехов и излечить болезни, но вместо этого столкнулась с опасной ситуацией. Сейчас пострадавшая находится в больнице, где ей оказывают помощь и лечение.

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#Эмилия Губарева#Общество#Город#Иван Купала#Ожоги#Больница#Новосибирск
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