atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:31

Published Сегодня, 08:31

Modified Сегодня, 08:33

Updated Сегодня, 08:33

Изображение материала

Технологический суверенитет в АПК региона станет главной темой на Дне поля — 2023

7 июля 2023, 08:31
Фото: Пресс-служба Правительства Новосибирской области
В текущем году День поля будет проходить в течение двух дней с 3 по 4 августа на площадке учебно-опытного хозяйства «Практик» Новосибирского государственного аграрного университета (Новосибирский район, поселок Тулинский).

Основная тема мероприятия в 2023 году — технологический суверенитет в АПК Новосибирской области. Представить свои достижение приглашают аграриев региона.

Участникам продемонстрируют экспозицию, включающую статическую выставку и демонстрационные показы в полевых условиях современной сельскохозяйственной техники, демонстрационные участки по оценке влияния питания и средств защиты растений, выставку компаний-производителей и дистрибьюторов агрохимической продукции, племенных животных. Также в рамках мероприятия будут проведены спортивные состязания «Земля спорта».

«День поля Новосибирской области — традиционное мероприятие и является крупнейшей региональной демонстрационной площадкой современных технологий и селекционных достижений, передовой сельскохозяйственной техники. Оно объединяет представителей агробизнеса, промышленные, научные, торговые организации и сельхозтоваропроизводителей, что способствует развитию многосторонних деловых отношений» — отметил заместитель Председателя Правительства — министр сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко.

Организатором данного мероприятия выступает региональное министерство сельского хозяйства во взаимодействии с ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный аграрный университет» при поддержке министерства сельского хозяйства Российской Федерации и Правительства Новосибирской области.

В 2022 году День поля собрал более двух тысяч посетителей, объединил более 100 участников выставки из шести регионов Российской Федерации, были представлены более 180 единиц техники и оборудования для сельскохозяйственного производства, продемонстрировал более 70 участков сельскохозяйственных культур.

#Сельское хозяйство#Общество
Подпишитесь
Названы имена несчастных туристок из Новосибирска, пропавших во время сплава
Сегодня, 06:44
Сколько людей на самом деле застряли на 67-метровом колесе обозрения в Новосибирске
Сегодня, 02:29
Как за год СВО вырос бизнес у депутатов из Новосибирска
Вчера, 04:41
ТОП-10 фото цветущего Ботсада под Новосибирском — дух захватывает
5 июля, 06:12
Вандалы в Новосибирской области оставили нецензурные надписи на памятнике героям ВОВ
Сегодня, 05:00
Атака мошек в Новосибирске. Как спастись от насекомых на улице летом 2023
Сегодня, 01:37