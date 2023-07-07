Технологический суверенитет в АПК региона станет главной темой на Дне поля — 2023

Участникам продемонстрируют экспозицию, включающую статическую выставку и демонстрационные показы в полевых условиях современной сельскохозяйственной техники, демонстрационные участки по оценке влияния питания и средств защиты растений, выставку компаний-производителей и дистрибьюторов агрохимической продукции, племенных животных. Также в рамках мероприятия будут проведены спортивные состязания «Земля спорта».



«День поля Новосибирской области — традиционное мероприятие и является крупнейшей региональной демонстрационной площадкой современных технологий и селекционных достижений, передовой сельскохозяйственной техники. Оно объединяет представителей агробизнеса, промышленные, научные, торговые организации и сельхозтоваропроизводителей, что способствует развитию многосторонних деловых отношений» — отметил заместитель Председателя Правительства — министр сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко.



Организатором данного мероприятия выступает региональное министерство сельского хозяйства во взаимодействии с ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный аграрный университет» при поддержке министерства сельского хозяйства Российской Федерации и Правительства Новосибирской области.



В 2022 году День поля собрал более двух тысяч посетителей, объединил более 100 участников выставки из шести регионов Российской Федерации, были представлены более 180 единиц техники и оборудования для сельскохозяйственного производства, продемонстрировал более 70 участков сельскохозяйственных культур.