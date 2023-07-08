«На улице Вилюйской, 5, кот-космонавт вылетел из окна 23 этажа и совершил посадку на крышу припаркованного Nissan X-Trail 2017 года выпуска», — сообщил подписчик паблика АСТ-54, пожелавший отстаться неназванным. Животное упало на люк, расположенный на крыше машины. Как вижно на фото, люк разлетелся вдребезги.



По словам очевидца, кот получил травмы, но остался жив.