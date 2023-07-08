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В Новосибирске кот рухнул на автомобиль с 23 этажа и остался жив

8 июля 2023, 10:09
Фото: 1MI
Коты известны способностью благополучно падать с большой высоты
Происшествие случилось около новостройки в Октябрьском районе. Автомобиль получил заметные повреждения

«На улице Вилюйской, 5, кот-космонавт вылетел из окна 23 этажа и совершил посадку на крышу припаркованного Nissan X-Trail 2017 года выпуска», — сообщил подписчик паблика АСТ-54, пожелавший отстаться неназванным. Животное упало на люк, расположенный на крыше машины. Как вижно на фото, люк разлетелся вдребезги.

По словам очевидца, кот получил травмы, но остался жив.

Ранее мы рассказывали о том, чем закончилось падение котенка с 11 этажа на автомобиль, припаркованный под окнами дома.

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#Животные#ЧП#Кот#Происшествия#Новосибирск
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