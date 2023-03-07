Названы подробности падения котенка с 11-го этажа в Новосибирске

Posted Сегодня, 09:33
Published Сегодня, 09:33
Modified Сегодня, 09:35
Updated Сегодня, 09:35
Инцидент произошел на левом берегу Новосибирска в доме на улице Пархоменко, 25/1. По словам очевидцев, котенок упал на припаркованный автомобиль, который стоял во дворе.
По итогу, питомец пробил лобовое стекло. Соседи повезли пострадавшее животное к ветеринару, но котенок не выдержал и скончался по дороге.
Как уточнили в полиции, животное упало с 11-го этажа в результате несчастного случая. Хозяева четвероногого уже установлены. Сотрудники полиции проводят проверку.
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