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В Новосибирске потратят 6,7 млн рублей на установку новых светофоров

9 июля 2023, 04:55
Фото: 1MI
К установочным работам приступят в Новосибирске
Городские власти Новосибирска выделили 6,7 миллиона рублей на установку новых светофоров на улицах города и ищут подрядчика для выполнения строительно-монтажных и пусконаладочных работ.

В Новосибирске запланировано потратить около 6,7 миллиона рублей на установку новых светофоров. Городские власти выделили эту сумму для закупки и установки светофоров у пешеходных переходов.

Сейчас МБУ «Городской центр организации дорожного движения» ищет подрядчика для выполнения этих работ. Отмечены улицы, на которых планируется установка светофоров: Петухова, Кудряшевская, Есенина, Немыткина, Забалуева и Александра Невского.

Также одно из устройств будет установлено на перекрестке Демьяна Бедного и Селезнева, рядом с гимназией № 13. В рамках контракта подрядная организация должна выполнить проектные, строительно-монтажные и пусконаладочные работы.

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#Эмилия Губарева#Светофоры#Подрядчик#Общество#Город#Новосибирск
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