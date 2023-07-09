В Новосибирске потратят 6,7 млн рублей на установку новых светофоров

Posted Сегодня, 04:55
Published Сегодня, 04:55
Modified Сегодня, 04:57
Updated Сегодня, 04:57
В Новосибирске запланировано потратить около 6,7 миллиона рублей на установку новых светофоров. Городские власти выделили эту сумму для закупки и установки светофоров у пешеходных переходов.
Сейчас МБУ «Городской центр организации дорожного движения» ищет подрядчика для выполнения этих работ. Отмечены улицы, на которых планируется установка светофоров: Петухова, Кудряшевская, Есенина, Немыткина, Забалуева и Александра Невского.
Также одно из устройств будет установлено на перекрестке Демьяна Бедного и Селезнева, рядом с гимназией № 13. В рамках контракта подрядная организация должна выполнить проектные, строительно-монтажные и пусконаладочные работы.