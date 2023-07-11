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Медвежонка-сироту отправят из Новосибирска в Санкт-Петербург для реабилитации

11 июля 2023, 02:28
Фото: 1MI
Трехмесячного медвежонка нашли автомобилисты
Медвежонка-сироту из Новосибирска отправят в реабилитационный центр «Велес» в Санкт-Петербурге, чтобы он смог подрасти с другими медведями и набраться сил.

В региональном министерстве природы поделились информацией о будущем маленького медвежонка, которого нашли на трассе в апреле 2023 года. В течение нескольких месяцев этот медвежонок, который потерял свою мать, жил и рос в зоопарке Новосибирска.

В среду этого медвежонка перевезут в реабилитационный центр «Велес» в Санкт-Петербурге. Там он будет жить вместе с другими медведями и набираться сил. Об этом сообщил Евгений Шестернин, министр природы Новосибирской области, в своем ТГ-канале.

Трехмесячного медвежонка обнаружили водители по дороге из Кемерово в Новосибирск. Они поймали этого малыша, кормили его и передали волонтерам из Новосибирска.

Тот самый мишкаТот самый мишка
Тот самый мишка
Фото: Евгений Шестернин / Telegram
#Эмилия Губарева#Медведь#Реабилитация#Зоопарк#Минприроды#Город
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