Медвежонка-сироту отправят из Новосибирска в Санкт-Петербург для реабилитации

Posted Сегодня, 02:28
Published Сегодня, 02:28
Modified Сегодня, 02:30
Updated Сегодня, 02:30
В региональном министерстве природы поделились информацией о будущем маленького медвежонка, которого нашли на трассе в апреле 2023 года. В течение нескольких месяцев этот медвежонок, который потерял свою мать, жил и рос в зоопарке Новосибирска.
В среду этого медвежонка перевезут в реабилитационный центр «Велес» в Санкт-Петербурге. Там он будет жить вместе с другими медведями и набираться сил. Об этом сообщил Евгений Шестернин, министр природы Новосибирской области, в своем ТГ-канале.
Трехмесячного медвежонка обнаружили водители по дороге из Кемерово в Новосибирск. Они поймали этого малыша, кормили его и передали волонтерам из Новосибирска.