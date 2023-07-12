Труп раздетой женщины нашли под окнами дома в Новосибирске

Posted Сегодня, 01:52
Published Сегодня, 01:52
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В Дзержинском районе Новосибирска найдено тело женщины без верхней одежды возле дома. По информации, полученной из Telegram-канала «Инцидент Новосибирск», труп был обнаружен под окнами дома № 270 на улице Бориса Богаткова.
Сообщается, что женщина выпала из окна и скончалась от полученных травм. Фотографии с места происшествия показывают, что погибшая была почти голой — у нее были только рубашка и трусы.
На месте происшествия работали правоохранительные органы, чтобы выяснить обстоятельства смерти женщины. Пока нет официального комментария от пресс-службы ГУ МВД о произошедшем.