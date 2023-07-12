atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 01:52

Published Сегодня, 01:52

Modified Сегодня, 01:54

Updated Сегодня, 01:54

Изображение материала

Труп раздетой женщины нашли под окнами дома в Новосибирске

12 июля 2023, 01:52
Фото: 1MI
Обстоятельства гибели женщины выясняются

В Новосибирске нашли тело женщины под окнами дома на Бориса Богаткова

В Новосибирске нашли труп женщины без одежды под окнами дома. По предварительной информации, она выпала из окна и скончалась от полученных травм.

В Дзержинском районе Новосибирска найдено тело женщины без верхней одежды возле дома. По информации, полученной из Telegram-канала «Инцидент Новосибирск», труп был обнаружен под окнами дома № 270 на улице Бориса Богаткова.

Сообщается, что женщина выпала из окна и скончалась от полученных травм. Фотографии с места происшествия показывают, что погибшая была почти голой — у нее были только рубашка и трусы.

На месте происшествия работали правоохранительные органы, чтобы выяснить обстоятельства смерти женщины. Пока нет официального комментария от пресс-службы ГУ МВД о произошедшем.

#Эмилия Губарева#Труп#Женщина#Смерть#18+#Погиб#Общество#Город#Криминал#Происшествия#Новосибирск
Подпишитесь
Новосибирский Минздрав уточнил информацию о 11-летней маме
Вчера, 14:27
Аномальное лето-2023: что происходит с погодой и чего ждать дальше
10 июля, 09:55
В Новосибирске Минобр обеспокоен результатами экзамена ГИА по математике в 9 классе
Сегодня, 01:57
В Новосибирске объявлено штормовое предупреждение из-за жары до +39 °С
Сегодня, 02:09
В Новосибирске учителя школы № 82 массово уволились — в чем причина
Вчера, 02:20
Рейтинг школ Новосибирска по итогам ЕГЭ-2023 — где больше всего 100-балльников
Вчера, 05:58