Согласно словам министра, в этом году количество «двоечников» на первую попытку увеличилось на 8% по сравнению с прошлым годом. Основной причиной такого состояния дел Федорчук считает проблемы в преподавании математики и недостаточную успешность освоения программой со стороны учащихся.