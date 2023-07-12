Posted Сегодня, 01:57
Published Сегодня, 01:57
Modified Сегодня, 02:00
Updated Сегодня, 02:00
В Новосибирской области вызывают беспокойство результаты экзамена по математике у девятиклассников.
По данным, представленным министром образования региона Сергеем Федорчуком на пресс-конференции 11 июля, 35% учащихся не справились с экзаменом. Министр отметил, что это вызывает серьезное волнение.
Согласно словам министра, в этом году количество «двоечников» на первую попытку увеличилось на 8% по сравнению с прошлым годом. Основной причиной такого состояния дел Федорчук считает проблемы в преподавании математики и недостаточную успешность освоения программой со стороны учащихся.