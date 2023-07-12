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В Новосибирске Минобр обеспокоен результатами экзамена ГИА по математике в 9 классе

12 июля 2023, 01:57
Фото: 1MI
С экзаменом по математике не справились 35% учащихся в 9 классе
Министерство образования Новосибирской области выразило тревогу по поводу результатов ГИА по математике: 35% учащихся не смогли справиться с экзаменом.

В Новосибирской области вызывают беспокойство результаты экзамена по математике у девятиклассников.

По данным, представленным министром образования региона Сергеем Федорчуком на пресс-конференции 11 июля, 35% учащихся не справились с экзаменом. Министр отметил, что это вызывает серьезное волнение.

Согласно словам министра, в этом году количество «двоечников» на первую попытку увеличилось на 8% по сравнению с прошлым годом. Основной причиной такого состояния дел Федорчук считает проблемы в преподавании математики и недостаточную успешность освоения программой со стороны учащихся.

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#Эмилия Губарева#ГИА#Математика#Минобр#ОГЭ#Результаты#Экзамен#Новосибирск#Новосибирская область
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