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Новосибирские следователи выяснят, погиб ли школьник от молнии

14 июля 2023, 06:49
Фото: pxhere.com
Школьника могла убить молния

Новосибирский школьник мог погибнуть от удара молнии

В Новосибирской области шестнадцатилетний школьник мог погибнуть от молнии. Следователи уже начали проверку.
«Болотнинским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Новосибирской области проводится по факту смерти несовершеннолетнего», — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Новосибирской области.

В минувший четверг двое подростков были в лесу возле поселка Александровка. Неожиданно началась гроза и мальчики были вынуждены спрятаться под деревом. Однако именно в него и ударила молния.

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Один из подростков после возможного удара молнии погиб на месте. Другого экстренно доставили в больницу с серьезными травмами.

В настоящее время следователем СК устанавливаются обстоятельства произошедшего, назначены необходимые экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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#Новосибирская область#Происшествия#Александр Ляхов#Следственный комитет#Подросток#Гибель#Гроза
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