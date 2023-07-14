Новосибирские следователи выяснят, погиб ли школьник от молнии

Posted Сегодня, 06:49
Published Сегодня, 06:49
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«Болотнинским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Новосибирской области проводится по факту смерти несовершеннолетнего», — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Новосибирской области.
В минувший четверг двое подростков были в лесу возле поселка Александровка. Неожиданно началась гроза и мальчики были вынуждены спрятаться под деревом. Однако именно в него и ударила молния.
Один из подростков после возможного удара молнии погиб на месте. Другого экстренно доставили в больницу с серьезными травмами.
В настоящее время следователем СК устанавливаются обстоятельства произошедшего, назначены необходимые экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.